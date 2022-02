Camila y Sin Bandera: reinará el romance en una noche

Muchos se enamoraron, se casaron y hasta rompieron con los éxitos de Camila y Sin Bandera, dos de los grupos más grandes del pop latinoamericano.

Luego de una exitosa presentación en suelo quisqueyano en 2019 llegó la hora de volver a reencontrarse con la fiel fanatizada que los espera la noche de este sábado 19 de febrero en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto a las 8:30 de la noche.

Desde hace varios años los grupos de baladistas venían desarrollando una gira por toda Latinoamérica hasta que la pandemia del coronavirus los obligó a pausar.

Ya con las medidas relajadas, regresan con el tour “4 Latidos” que marca el punto final.

Amor y desamor

Distintas generaciones fueron cautivadas por las letras de amor y desamor de Leonel García, Noel Schajris, de Sin Bandera, y Mario Domm y Pablo Hurtado, del grupo Camila.

El productor César Suárez Jr. comentó a Diario Libre que los artistas llegaron este viernes al país desde Nueva York y aquí concluyen su gira en RD.

“El show se hará con apego al protocolo sanitario: capacidad de un 75%. La puesta en escena cuenta con un despliegue de recursos visuales”, adelantó Cesarito Suárez.

Indicó, además, que ya no hay boletas disponibles.

“Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes mientras busco el tiempo que perdí” es un estribillo que se cantará a todo pulmón de la agrupación Camila, un corte de despecho que les mereció múltiples reconocimientos y semanas consecutivas en las listas musicales.

Sin Bandera no se queda atrás. ¿Quién no llegó a sonrojarse con los versos de “Lloro”? “Que lloro por ti, que lloro sin ti, que tarde entendí que no eres para mí… Y lloro”.

La lista de éxitos de los músicos latinos sigue con “Kilómetros” o “Mientes tan bien”.

Más de 20 años de carrera

Ambas agrupaciones cuentan con exitosas trayectorias en la música, forjadas por más de 20 años de carrera. Ganadores de importantes premios como los Latin Grammy, Latin Billboard, Viña del Mar y múltiples reconocimientos discográficos por las altas ventas de sus álbumes y localidades agotadas en los más importantes escenarios en 21 países.

A sabiendas de que los une el romance gracias a la balada pop, en el 2019 grabaron juntos el álbum en directo “4 latidos tour” en la Arena Ciudad de México.

Sin Bandera surgió en el 2000 y tras hacer carreras aparte en el 2008, se reencontraron en 2015.

Hasta la fecha han grabado y lanzado cinco álbumes de estudio, entre los cuales: “Sin Bandera” y “De viaje”. De estos se desprenden “Entra en mi vida”, “Te vi venir”, “Amor real” y “Que me alcance la vida”.

Asimismo, Camila, creada en el 2003, cuenta con cuatro álbumes de estudio, “Todo cambió”, el cual los catapultó al éxito; “Dejarte de amar”, “Elypse” y “Hacia adentro”.

De estos se desprenden, “Coleccionista de canciones”, “Solo para ti ”, “Bésame”, “Abrázame”, “Mientes”, “Aléjate de mí”, “De mí”, “Decidiste dejarme”, entre muchos otros.

Puede que tengas a quien dedicar o no, pero lleva tu servilleta por si brotan las lágrimas, pues Camila y Sin Bandera prometen una noche donde reinará el romance.

4 Latidos

Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. 19 de febrero, 8:30 de la noche. Boletas Uepa Tickets desde RD$2,995.