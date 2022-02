Joel Deleón, ex CNCO, confiesa sus gustos por el dembow y la bachata

Por primera vez en República Dominicana, el artista mexicoamericano Joel Deleón llega con su más reciente sencillo “Coco” a estrenarlo como contraparte del concierto “4 Latidos”, el cual unirá a los íconos de la música romántica Camila y Sin Bandera este sábado 19 de febrero en el Palacio de los Deportes.

El joven artista, que formó parte de la agrupación CNCO, estuvo de visita en las instalaciones de Diario Libre y contó muchos detalles de su proyecto y cómo la ha pasado en Quisqueya, además de hablar de la música de Rochy RD, El Alfa, Romeo Santos y Prince Royce.

Joel se mostró encantado de abrir el show de artistas que creció escuchando. El evento es producido por César Suárez Jr.

Joel Deleón alcanzó el éxito en el grupo CNCO. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

Diario Libre: Es tu primera vez que como solista eres telonero de un show y de qué artistas: Camila y Sin Bandera, ¿cómo se dio esto?

Joel Deleón: La verdad es que cuando me lo mencionaron yo como que sí, de una, sin pensarlo dos veces y la verdad es que me siento súper afortunado y muy agradecido de tener esta oportunidad de abrirles a estos artistas tan grandes.

Estoy un poco nervioso, pero listo para volver a los escenarios y volver a ese ritmo.

DL: Tu canción "Coco" tiene un ritmo bastante pegajoso y ha tenido buena acogida. ¿Cómo se te ocurrió la idea para esta canción?

JD: Bueno, pues Coco junto a los compositores quisimos hablar de algo con lo cual mucha gente se puede identificar ya como en la culpa, hablamos del desamor.

En Coco quisimos hablar de algo un poco diferente, algo más alegre, algo más bailable, entonces salió Coco y hasta mucha gente me ha dicho que se ha podido identificar, así que estoy muy contento con el recibimiento.

DL: ¿Qué otros géneros musicales tienes pensado explorar?

JD: La verdad es que estos últimos nueves meses he estado básicamente viviendo en el estudio. He estado experimentado diferentes géneros no tan solo como las que he sacado sino otras cosas por ahí, como pop rock, balada, R&B .

DL: ¿Qué es lo que más te gusta de República Dominicana?

JD: Yo diría la verdad es que la gente, la manera en como siempre me reciben con tanto amor, me hace sentir como si estuviera en casa, me hacen sentir muy cómodo. Entonces, yo diría que la gente es lo mejor de este país, obviamente la comida, el dembow, la bachata, el merengue y todo eso.

DL ¿Con qué artista dominicano te gustaría hacer una colaboración?

JD: La verdad es que la música de este país me llama la atención mucho. Hoy me mostraron quién era Rochy RD, ya había escuchado su música y me parece súper cool su flow. Obviamente, también me encanta lo que hace Romeo Santos, Prince Royce y nada y muchos más artistas, El Alfa, quizás un dembow con él en algún futuro podría ser súper “cool”.

Etapa con CNCO

El joven cantante dice que se lleva bien con sus excompañeros de CNCO. (KEVIN RIVAS)

DL: ¿Te atreverías a incursionar en el mundo de la actuación?

JD: Si, la verdad es que antes de entrar a la competencia de la banda y ser parte de CNCO, siempre me llamaba mucho la atención el teatro y el cine, así que no sé quizás en algún futuro podría pasar.

DL: Cuando saliste de CNCO, los chicos dijeron que siempre iban a ser tus hermanos y te seguirían apoyando, ¿esta hermandad se ha mantenido vigente?

JD: Claro sí, o sea, imagínate seis años juntos básicamente, viviendo nuestros sueños, haciendo lo que amamos juntos y desde chamaquitos, o sea, eso es algo que nunca se podría borrar, pasamos por cosas tan locas y entonces como que siento que eso siempre se va a mantener súper bien. Nos seguimos hablando de vez en cuando, no hay ningún pero de que estamos enojados ni nada de eso, la verdad es que estamos muy bien.

DL: CNCO se va a presentar el próximo 9 de marzo en el Teatro Nacional, ¿qué mensaje les mandas?

JD: Que lo disfruten. La verdad es que este país pa’ los conciertos siempre están súper activos, el calor, el amor, el apoyo que nos dan es súper increíble, entonces na’ y a comer mucho que la comida de acá está increíble, así que cómanse un mangú, un mofongo, un sancocho y todo eso, cuando estén acá.

DL: En el último álbum de CNCO hubo muchas baladas, ¿te sientes cómodo con este género?

JD: Sí, me gusta, es algo que me fluye bastante natural y nada, mañana en el concierto de Sin Bandera y Camila ahí voy a estar preparando, cantando unas cosas súper especial que les tengo preparados.

DL: Las fanáticas quieren saber, ¿te atreverías a hacer una colaboración con CNCO o participar en algún concierto sorpresa?

JD: Yo creo que sí, yo creo que como no terminamos mal nada más será decisión del trabajo. Yo creo que sí se podría hacer, la verdad es que no lo hemos hablado todavía, ambos estamos súper enfocados en lo que es nuestra carrera, ellos mismos haciendo sus cosas y yo mis cosas, entonces por ahora no se ha hablado, pero yo creo que definitivamente podría ser una posibilidad.

DL: ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en esta nueva etapa?

JD: Increíble, la verdad que sin el apoyo de mi familia no creo que hubiese sido como es. Me apoyan al 100%, también el cambio de Joel Pimental a Joel Deleón, y nada ahí siempre echándome porras, llamándome por Facetime (videollamada) y motivándome.

DL: El corazón de Joel Deleón, ¿tiene dueña?

JD: El corazón de Joel Deleón, sí, si tiene, pero obviamente mi corazón también es para las fans y ahí podemos compartir, ser una familia súper contenta.

DL: ¿Qué planes tienes para este 2022?

JD: Voy a sacar un álbum, voy a también viajar más de nuevo, visitar los países que no he visitado en tanto tiempo, así como República Dominicana.