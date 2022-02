Tueska da a luz a su primera hija

La cantante Tueska dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que ya dio a luz a su primera hija, María José.

La cantante colombiana radicada en República Dominicana compartió la noticia con dos fotografía, una junto a su doctora y su niña, y otra imagen de su esposo, el ingeniero José Miguel Florencio con la bebé.

"18.02.22 el día más importante de mi vida, gracias a Dios nació nuestra María José", escribió.

"Esto es lo más importante y significativo que he compartido hasta hoy. Nada tiene más valor y sentimiento que este momento. La familia completa está agradecida infinitamente, nos sentimos bendecidos, MUY FELICES. Todo lo que me imaginé no estuvo ni cerca, esto que sentimos supera todo. ¡SOY MAMÁ! ¡SOY MAMÁ! ¡SOY MAMÁ!. Gracias a todos los doctores maravillosos que recibieron a nuestro tesoro dirigido por @drapatriciapolanco, papá @joseflorencio_ y yo estamos ?????? viéndola embelesados y disfrutándola cada segundo desde que la recibimos. María José, nuestro AMOR", añadió.

La fotografía cuenta con más de 56 mil me gusta a solo dos horas de su publicación y con más de 1,000 comentarios de felicitaciones por parte de amistades y fanáticos.

En el año 2018, la intérprete de "Yo pago" hizo pública su relación sentimental con el ingeniero José Miguel Florencio Estévez, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).