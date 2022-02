Braulio, en un concierto de despedida de la escena en República Dominicana

Luego de una exitosa gira que lo llevaron a presentarse con éxito en diferentes escenarios del país el cantante español Braulio García se despedirá de la República Dominicana el próximo 5 de marzo con un concierto en el Hard Rock, Café Santo Domingo.

Braulio, quien es uno de los artistas extranjeros que goza de mayor popularidad en el país, se presentó a casa llena en San Cristóbal, Bani, San José de Ocoa, Santiago, Moca, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Higüey así como en el hotel Dominican Fiesta de la capital.

La de Braulio ha sido la gira más extensa y exitosa para cualquier artista solista extranjero en la historia de la República Dominicana.

El concierto del Hard Rock, Café Santo Domingo que marcará la despedida oficial de Braulio de la República Dominicana, será dedicado a la mujer dominicana y el mismo será producido por Alberto Bernabé “Bebeto”.

“Para nosotros es más que un placer poder trabajar en la producción de un concierto de un artista de la dimensión de Braulio García", dijo Bebeto, quien informó que la actividad iniciará a las 9 de la noche.

El conocido productor de televisión y empresario artístico, destacó que para la ocasión Braulio interpretará todas sus canciones que han cautivado a los dominicanos

“Siempre he soñé con llegar a otros escenarios del interior del país que no habían tenido la oportunidad de verme y disfrutar de mis canciones, este es un país maravilloso, de bellas mujeres, de bellos paisajes, de buenas atenciones, Gracias República Dominicana por este lindo apoyo que me han brindado”, comentó Braulio en el marco de una entrevista que concedió.

Braulio es poseedor de uno de los más amplios repertorios de temas románticos, entre los que se destacan “En bancarrota”, “En la cárcel de tu piel”, “Juguete de nadie”, “La más bella herejía”, “Cuando se acaba la magia”, “El vicio de tu boca”, “Crónica de un viejo amor”, “Amor de sal” y muchos más.

Las boletas para el concierto del 5 de marzo están a la venta en Uepa Tickets, Tickets Fácil, en CCN Jumbo Nacional o llamando al teléfono 849 739-3405.