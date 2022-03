Farina y su experiencia rodando película en República Dominicana: "Demasiado talento"

Con Flow Calle la cantante y compositora del género urbano Farina está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Con ella regresa a lo grande a la actuación como protagonista de una cinta con una historia inspiradora que demuestra que con sacrificios y perseverancia los sueños se logran. Además, el proyecto le dio la oportunidad de interpretar varios de los temas y compartir con grandes estrellas de la música y la actuación tanto de República Dominicana como de América Latina.

En un encuentro con medios de varios países, en el que estuvo presente Diario Libre, la colombiana expresó que para ella fue una gran experiencia rodar la película en Quisqueya, país del que se mostró admiradora y, asegura, amó y disfrutó cada instante vivido durante el rodaje.

"Lo mejor fue todo. No tengo nada malo que hablar ni de la gente ni del país ni de la producción. Yo regresé enamorada de República Dominicana y de toda la gente que conocí. Además, de los compañeros de trabajo que son también artistas y los actores que son impresionantes, todos mis respetos para ellos. Yo estaba hasta asustada (decía: qué gente tan dura)", confesó con la espontaneidad que la caracteriza.

También valoró la cantidad de súper estrellas que forman parte de esta gran producción. Palabras igual de positivas tuvo para el director de la cinta Frank Perozo y la producción que, a su juicio, "supieron escoger con lupa los actores. Estoy impresionada con todos", recalcó.

Farina Pao Paucar Franco, el nombre de pila de la cantante, tiene especial amor por esta cinta porque guarda similitud con su propia historia. Al igual que su personaje ella ha tenido que destacar en un entorno, donde vemos jóvenes talentosos con historias increíbles que contar, con sueños que quizás nunca cumplirán, con ansias de encontrar una oportunidad.

“Flow Calle es un drama urbano multicultural que conecta no tan solo con los jóvenes, sino también con otros blancos de público, ya que la historia es muy motivadora". A su juicio nuestro proyecto es muy ambicioso, con toda una plataforma de diversos conceptos que tienen una conexión entre sí, con la música como punto central. Estas características fueron determinantes para decir sí al proyecto una vez le hablaron de él. "Desde que leí la historia le dije a mi manager :yo quiero hacerlo", expresó.

"Estoy segura de que la película les va a encantar. Es musical, pero tiene un mensaje para todos los públicos. Para el que quiere ser médico, basquetbolista o para cualquier ámbito o profesión, el mensaje es súper claro: 'mira todo lo que esos artistas han tenido que pasar para llegar a donde están. Crean en lo que ustedes hacen y muéstrense como son”, dijo, con énfasis especial para las mujeres.

"Siento que todos los seres humanos funcionamos por miedo o por amor. Lo importante es saber manejar esos miedos y saber disfrutarse las cosas. Hacer las cosas con amor y tratar de dejar los miedos a un lado. En el pasado actuaba con miedo... y muchas veces por esos miedos y querer complacer a todos me hicieron cometer muchos errores", recalcó.

Aunque con su música refleja rudeza, Farina es sensible como pocas. La artista urbana no pudo contener las lágrimas cuando le cuestionaron si esta cinta le hizo recordar sus inicios y qué tenía que decir a los jóvenes que anhelan oportunidades de este tipo.

"Ustedes me ven muy fuerte rapeando, pero soy muy sensible. Yo estoy trabajando con artistas que no tuvieron la oportunidad que yo tuve de salir de mi barrio y participar en un concurso donde se me dio la oportunidad. A mí me duele ver a esos artistas que tienen mucho talento, mucho más que yo, y no tienen esas oportunidades. Me duele verlos quedarse en el camino o que se quitan, porque hubo un momento muy difícil en mi vida en el que yo quise quitarme", dijo emocionada.

Continuó: "Les puedo decir que se muestren en redes sociales, intenten llamar la atención en buen modo, porque alguien los va a ver. Eso fue lo que pasó conmigo. Fuerza, persistencia, que usen las redes para mostrar de qué están hechos", les aconsejó a los músicos emergentes.

Sobre la historia

“Nadie elige dónde nace” y Yizelle se crió en un humilde barrio en Santo Domingo, de madre colombiana y padre dominicano (Sergio) quien siempre le repetía que “del barrio sólo se sale: siendo pelotero, cantante o muerto”, y ella decidió cumplir ese sueño: ser la mayor exponente del género urbano, pero lo tiene todo en contra, su padre muere, su hermano Micky no anda en buenos pasos, pero nada impide que Yizelle luche contra cada tropiezo.

Además, cuenta con Lía, su amiga de infancia y su guía en un mundo completamente nuevo para ella. Muchas tienen belleza y talento… Pero… ¿Cómo destacar y ser única? Ella consigue en su barrio “su sonido original” y todo lo convierte en música y lo junta en un solo Flow… su Flow viene de la Calle. Pero ese Flow viene con todo: la traición de su novio Ricardo, el regreso de su amor de infancia, y Jay Michael, la leyenda del género urbano que se convertirá en su mentor, tres hombres importantes que la impulsarán a través del amor y el dolor a conseguir sus sueños.

Acerca de la canción

Flow Calle, el sencillo, producido por el legendario DJ Nelson y compuesto por la propia Farina, DJ Nelson y Andy Bauza, está disponible desde este 4 de marzo en todas las plataformas digitales y es el abrebocas de la producción cinematográfica que llegará a las salas de cine de República Dominicana y Puerto Rico este 24 de marzo, 31 de marzo a Bolivia y 22 abril en los Estados Unidos.

"Es una canción preciosa que mí me encanta y espero que a ustedes también", señaló.

La canción y el video musical de “Flow calle”, dirigido por Jean Guerra, cuenta con la participación especial de las actrices dominicanas Laura Gisselle y Alejandra Alemany, además del influencer Capricornio TV y el cantante urbano Braulio Fogón.

Este video es un adelanto que muestra todo el poder detrás de esta historia y que de seguro cautivará a todos los fanáticos de la música urbana, indica una nota de prensa.

Cerro Music Group, la compañía discográfica considerada la boutique 360 para artistas de élite latinos con presencia en mercados internacionales, celebra este lanzamiento como antesala al estreno de la película que esperan va a conquistar las salas de cine con una poderosa historia y producción musical que harán historia.

Otros temas

Al ser cuestionada sobre el reciente conflicto entre su compatriota J Balvin y el rapero boricua René Pérez (Residente), quien le dedicó una fuerte tiradera al colombiano, ella lo tiene claro. Se quiere mantener al margen.

"No sé cuál es la raíz del problema, como no sé cuál es la raíz del problema lo que yo diga va a estar mal. Ambos son mis colegas, los respeto y merecen respeto por sus trayectorias y lo que han logrado. No me puedo dividir en ninguno de los bandos, porque no tengo vela en ese entierro. Yo tengo respeto y amor para los dos, que han sido dos caballeros conmigo y se han portado muy bien conmigo", enfatizó.

Mujeres en la industria

Se dijo admiradora de las mujeres urbanas y aseguró que las féminas son las que están comandando la música urbana. "Lo único que nos hace falta es seguir confiando en nosotras mismas, seguir siendo tal como somos, expresar lo que sentimos, sin miedos", expresó.