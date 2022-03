Alejandro Sanz sobre rap de Residente a J Balvin: "Un asesinato cometido con un lápiz"

El fuerte enfrentamiento mediático de Residente hacia J Balvin llegó a su punto máximo con una tiradera de poco más de 8 minutos que es tendencia en todas las redes sociales.

Uno que no se quedó callado ante esta tiradera fue el cantante español Alejandro Sanz, quien mediante su cuenta oficial de Twitter expresó: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.

El corto mensaje del intérprete de “Corazón Partío”, que suma más de 136 mil me gustas y alrededor de 21 mil retwets, hace que muchos dieran por hecho que Sanz inclinó la balanza hacia Residente.

Es mas, como las redes guardan todo, al artista le recordaron su discusión con el colombiano mientras formaban parte de Voz México (2016).

Reseña Infobae que en el programa donde ambos formaban parte como jurados y luego de que Sanz cantara “Corazón partío”, J Balvin le preguntó: “¿No vino el que canta por ti?”, provocando las risas del público y la sorpresa de los demás coaches, incluyendo a Gloria Trevi.

El cantante de "Mi soledad y yo" no se quedó con esa, en jerga dominicana, y le respondió: “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti”.

Luego de esto, el artista aclaró que no había problemas entre ellos y lo que ocurrió fue en el primer día del concurso cuando no se habían tratado. “Montaron una cosa que no era realidad, muy exagerada. Eso pasó el primer día, pero cuando nos conocimos todo fue bien. Es muy buena gente, en serio”, dijo durante una entrevista para ese tiempo.

No obstante, muchos cuestionan si quedará alguna molestia.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ?? — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

Un artista que reaccionó al margen y en busca del paz fue el colombiano Sebastián Yatra, quien escribió en Twitter lo siguiente: "Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad".

Su tuit generó muchos mensajes negativos y positivos.

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso Diario Libre vía Zoom se le preguntó a la rapera colombiana Farina sobre el tema del momento y ella también decidió mantenerse a distancia y manifestar el respeto por ambos artistas.

"No sé cuál es la raíz del problema, como no sé cuál es la raíz del problema, lo que yo diga va a estar mal. Ambos son mis colegas, los respeto y merecen respeto por sus trayectorias y lo que han logrado. No me puedo dividir en ninguno de los bandos, porque no tengo vela en ese entierro. Yo tengo respeto y amor para los dos, que han sido dos caballeros conmigo y se han portado muy bien conmigo", enfatizó.

Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad. — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) March 3, 2022

Ricardo Montaner

Pero fue el patriarca de la familia Montaner que dio consejos y llamó a un abrazo de los famosos para sanar las diferencias.

Acto despiadado, masacre innecesaria, ironía y despilfarro de talento en una causa sin razón, son algunos de los epítetos utilizados por el cantautor venezolano Ricardo Montaner para referirse a la reciente canción de Residente. Esto ocurre desde el minuto cinco del rap que dura un poco más de 8 minutos.

"He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", es parte del mensaje publicado en Twitter por el patriarca de los Montaner etiquetando a ambos artistas.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Sobre el tema

El puertorriqueño Residente se unió al famoso productor Bizarrap en el BZRP Music Sessions Vol. 49, que es parte de la larga lista de sesiones que el productor argentino ha realizado con reconocidos artistas.

En el polémico tema Residente llamó a J Balvin "fracasado", "racista" y reiteró que no es artista, ni escribe sus letras.

Se recuerda que para las semanas previas a la gala del Latin Grammy, que se celebró en noviembre del 2021, el rapero boricua arremetió contra el colombiano por la cantidad de urbanos que, según Balvin, dejaron fuera de la premiación, llamando a un boicot.

Lo más 'sencillito' que le dijo René Pérez Joglar, nombre de pila del puertorriqueño. en ese momento es que la música de J Balvin era como 'un carrito de hot dog', algo así como música rápida, sin sustancia.

El intérprete de "Mi gente" se burló de la situación lanzando una edición de ropas sobre la imagen del hot dog.

Cuando se creía que ese episodio estaba 'muerto' (en jerga de urbanos), volvió este jueves Residente a la carga, esta vez con una tiradera de ocho minutos.

"Voy a rebajarme como un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón", dicen los versos hacia el reguetonero.

"Se hace el espiritual, usando la salu' mental pa' vender un documental. Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan", prosigue.

"Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme... Esto lo hago pa' divertirme", fue parte del coro.

