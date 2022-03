Rosalía y Tokischa se unen en nuevo tema "La Combi Versace"

La artista española Rosalía anunció este domingo el listado de canciones que incluirá su más reciente álbum "Motomami" y, para sorpresa de sus seguidores, se encuentra una segunda colaboración junto a la dominicana Tokischa.

"La Combi Versace", como se denomina el tema, es el número 15 del disco, el cual está pautado para estrenarse el próximo 18 de marzo.

Este álbum solo cuenta con dos colaboraciones, la otra es la afamada bachata "La Fama" junto a The Weeknd.

Rosalía ya ha presentado otros temas que estarán incluidos en el disco como "Saoko" y "Chicken Teriyaki.

Otros títulos que se encontrará en esta producción musical son "Cute", "Sakura", "Hentai", "G3N15", Bulerías", entre otros.

Reacciones de los seguidores

Muchos de los fanáticos de Rosalía se mostraron emocionados por la noticia de las canciones que incluirá su más reciente álbum "Motomami".

"La Combi Versace llegando para ser mi canción", "Te pasas", "Te adoro mujer", fueron de los mensajes que escribieron los seguidores de la intérprete de "Linda".

Otro criticaron los títulos de los temas, ya que algunos se entienden muy poco.

"No entiendo nada, pero discazo q viene", "La tracklist más pixelada del mundo, no leo na'", "No entiendo esa letra un carajo niña", "La letra de los médicos se entiende mejor que la de este tracklist", escribieron en la publicación.

Otros se preguntaron que porqué su actual pareja, el artista Rauw Alejandro no formó parte de las colaboraciones de su más reciente álbum.

"Aleluya, pero... Rauw debió estar en un tema", fue uno de los comentarios de un seguidor.