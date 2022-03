"No le pongan atención a esas cosas", el mensaje de Rubén Blades a Residente y J Balvin

El destacado artista panameño Rubén Blades respondió de una manera muy peculiar a la tiradera entre los urbanos Residente y J Balvin.

El intérprete de "Amor y control" anunció que iba a ofrecer una respuesta contundente por el pleito mediático en el que hasta su nombre fue mencionado. Pero, no hay dudas de que Blades sabe de marketing, pues la 'respuesta' más bien fue un consejo a los artistas y, de paso, recordar su gran concierto en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 14 de mayo.

"No le pongan atención a esas cosas", fue el título del video, lo cual dijo en forma de rap. ¿Quién “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y es el conflicto ajeno hoy me obliga un comentario”, inicia Blades.

“Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, a quien yo quiero como hermano”, recalca un Rubén en un tono más conciliador y centrado.

Cita El Tiempo que entre algunos beats y ritmos de salsa, el legendario salsero prosiguió. “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, medido Rubencito, águilas no cazan moscas. No es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”.

Dijo rapeando que lo mejor es darle fin e invitó a escuchar el álbum del año ‘Salswing’, antes de corear: "No le pongan atención a esas cosas”.

Corto y preciso, para un buen entendedor pocas palabras bastan. En buen dominicano, el compositor insinuó a "dejar eso así" y que el público se concentre en cosas más interesantes.

"No le pongan atención a esas cosas" contó con la colaboración del músico y arreglista Le Becerrap (Luis Enrique Becerra).

Sin duda, una buena manera de crear expectativa sobre un tema para luego anunciar un concierto.

Residente y J Balvin están enfrentados desde que este último intentara boicotear los premios Latin Grammys alegando la poca participación de urbanos en las nominaciones y luego los usan "para ratings".

Todo parecía haber terminado, pero la polémica ha estallado tras el último estreno de René junto a Bzrp.

"Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon, la copia de un clon, el Logan Paul del regueton", dice Residente en una parte de la letra.

Mientras tanto, J Balvin atravesó por el internamiento de su madre, que ahora ha sido dada de alta tras pasar varios días en cuidados intensivos debido al COVID-19. "¡Ganamos! Fuerza, te amo. Gracias a las oraciones, gracias", escribió J Balvin en sus redes sociales.

El 'origen' de la molestia de Residente

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido popularmente como Residente, volvió a arremeter contra J Balvin, esta vez en una entrevista con MoluscoTV, un canal de YouTube.

Residente explicó las razones que lo llevaron a lanzar fuertes pullas contra el cantante de reguetón y también dio un detalle revelador sobre J Balvin en el que ahora incluyó a Bad Bunny.

"La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí porque no ‘tenía hits en Spotify’. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos, y fue que subí mi video", dijo el rapero.

Por otra parte, René sostuvo que es muy amigo de Bad Bunny y que se siente muy contento de todos los triunfos del joven artista. Así mismo, aseguró que J Balvin siente una fuerte envidia hacia el conejo malo.

¨No le pongan Atención a esas Cosas¨

[El 14 de mayo Salswing! en el Coliseo de Puerto Rico, con Roberto Delgado Big Band] pic.twitter.com/ymsfVPoxtn — Rubén Blades (@rubenblades) March 11, 2022