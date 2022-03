“Sublime with Rome”, música alternativa y estilo sin igual

Sublime with Rome será uno de los grupos que se presentará durante el festival de Isle of Light. ( FUENTE EXTERNA )

Ya regresa el esperado festival de música alternativa conocido como “Isle of Light” y esta edición del evento incluirá presentaciones de 18 artistas como C. Tangana, Vicente García, Tokischa, Jungle o Gran Poder de Diosa, pero entre los distintos grupos que estarán presentes llega Sublime with Rome. Esta no es una banda común y corriente, es más bien un grupo de individuos que ha sobrevivido una serie de eventos, algunos de ellos trágicos, y se han mantenido unidos para continuar creando música y compartir con sus fans.

“¡Se siente surrealista! ¡Es una bendición poder tocar música con mis hermanos y conectarme con la audiencia nuevamente!” comentaron los integrantes de la banda en una entrevista exclusiva a Diario Libre sobre la experiencia de volver a tocar ante audiencias en vivo.

Originalmente, cuando esta banda se formó en 1988, era conocida como Sublime y estaba integrada por Bradley Nowell (cantante y guitarra), Eric Wilson (bajo eléctrico) y Bud Gaugh en la batería. A mediados de la década de los años 90 este grupo alcanzó la fama con éxitos como “What I Got”, “Santeria”, “The Wrong Way” y “Doin’ Time”, pero en 1996 Nowell murió por una sobredosis de heroína y poco tiempo después la banda se separó. Fue en 2009 cuando Wilson y Caugh decidieron reformar la banda con el cantante y guitarrista Rome Ramírez, excepto que ahora se llamarían Sublime with Rome. Desde entonces la banda se ha embarcado en varias giras tocando canciones de Sublime, además de material nuevo, y han lanzado ya tres discos: su primer álbum “Your Truly” (2011), “Sirens” (2015) y “Blessings” (2019).

Actualmente Sublime with Rome está compuesto por Wilson, Ramírez y el baterista Carlos Verdugo. Asimismo, el estilo musical del grupo cae en el género de Reggae Alternativo y actualmente sus mayores influencias musicales han sido The Specials, Sly and Robbie y Violent Femmes. Aun así, para Rome Ramírez el motivo de la longevidad de la banda es bien claro: “Los fanáticos, nuestro amor por la música y el respeto mutuo”.

Al igual que el resto de la industria musical, Sublime with Rome también fue afectada por la pandemia causada por el Covid 19 ya que tuvo que suspender sus giras y presentaciones en vivo. Para la banda el proceso de volver a compartir con el público ha sido una experiencia surrealista, pero están agradecidos por la oportunidad de volver a tocar música junto y de conectar con sus fans otra vez. Aun así, no todo ha vuelto a la normalidad ya que cada ciudad o país tiene sus propios requerimientos con los que el grupo tiene que cumplir para poder tocar su música. Aun así, los miembros de la banda ya han exclamado que están listos para tocar su nuevo set durante su presentación en “Isle of Light” y llevar su música a un nuevo público. Para esta ocasión han preparado un nuevo set que incluirá canciones de su álbum “Blessings”, además de algunas improvisaciones que deleitarán a los presentes.

Desde el 2014 el “Isle of Light” ha sido un festival en el que las personas que asisten puede apreciar una variedad de culturas musicales, a través de presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Esta edición del evento se celebrará mañana sábado 12 de marzo debajo del Faro de Punta Torrecilla, en Sansoucí, Santo Domingo a partir de las 3:00 de la tarde. Para más información sobre el festival y su agenda de presentaciones puede acceder ala página www.isleoflight.com.