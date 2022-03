Residente 'frontea' con sus Premios Grammy al abrir cuenta de Tik Tok

El rapero boricua Residente era uno de los que criticaba la plataforma Tik Tok, sin embargo, se ha unido a ella y de una manera muy particular.

El artista, que se ha mantenido en tendencia por la tiradera con J Balvin, un rap de ocho minutos producido por el argentino BZRP, abrió una cuenta por primera vez en la referida plataforma para mostrar todos los Grammy Latinos y americanos que se ha ganado en su carrera, acumulando 31; 24 de ellos con su banda Calle 13 y 4 de ellos como Residente y 3 Grammy americano.

Lo que lo ubica en la cima entre los honrados con gramófonos.

"Mi primer tik tok challenge solamente lo puedo hacer yo, mentira lo pueden hacer pero con Billboards. #PaDivertirme", escribió a modo de fronteo y con el estribillo "Esto lo hago pa' divertirme" de la controversial canción.

De inmediato, el corto se hizo viral con más de tres millones de reproducciones.

"Sigan haciendo el ridículo", dijo René en octubre del 2021 a los tiktokers mientras invitaba junto a Don Omar a escuchar su canción "Flow HP". No hay dudas de que, aunque negado al principio, el artista poco a poco va cediendo a la onda.

De hecho, para promocionar sus últimas canciones ha hado mucho de qué hablar, estrategias que usan por artistas para estar en la palestra.

Residente y J Balvin están enfrentados desde que este último intentara boicotear los premios Latin Grammys alegando la poca participación de urbanos en las nominaciones y luego los usan "para ratings".

J Balvin 'responde'

En la semana de la fuerte tiradera, el intérprete de temas “Mi gente”, “Say my name” y “La canción” recurrió al sentido del humor con varias publicaciones en las que no cesaba de repetir una frase: "Me entiendeeee" y aclaró que su nuevo sencillo está dedicado a su madre que estaba pasando un proceso de salud delicado, a los valores y al silencio.

De esta manera 'respondió' indicando que lo único importante es su familia. Luego de que su madre saliera del hospital por covid-19, el colombiano exclamó: "Ganamos la guerra".

Hasta Rubén Blades baila en el lío

El artista panameño Rubén Blades también fue tendencia por el pleito mediático debido al respeto que le profesan ambos artistas.

El intérprete de "Amor y control" anunció que iba a ofrecer una respuesta contundente por el pleito mediático en el que hasta su nombre fue mencionado. Pero, no hay dudas de que Blades sabe de marketing, pues la 'respuesta' más bien fue un consejo a los artistas y, de paso, recordar su gran concierto en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 14 de mayo.

"No le pongan atención a esas cosas", fue el título del video, lo cual dijo en forma de rap. ¿Quién “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y es el conflicto ajeno hoy me obliga un comentario”, inicia Blades.

“Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, a quien yo quiero como hermano”, recalca un Rubén en un tono más conciliador y centrado.

