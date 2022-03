Dmytro Choni, solista invitado en la gala homenaje a Margarita Copello de Rodríguez

El miércoles 6 de abril, la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional recibirá como invitado a Dmytro Choni, pianista ucraniano solista en la gala en homenaje a "La dama de la música dominicana", doña Margarita Copello de Rodríguez, que celebrará la Fundación Sinfonía. Dirigida por el maestro José Antonio Molina, el repertorio de la gala incluye tres piezas: el concierto Nº 2 en Do Menor, para piano y orquesta, de Sergei Rachmaninov, la única con solista, interpretado por el pianista ucraniano Dmytro Choni junto a la Orquesta Sinfónica Nacional; y la obertura-fantasía “Romeo y Julieta” de Piotr I. Tchaikovsky, y el Intermezzo de “Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, con la Orquesta Sinfónica Nacional. El reconicido músico adelanta cómo será su participación en esta noche musical.

La primera vez que viniste a RD acababas de ganar la medalla de oro del Concurso de Piano de Santander Paloma O’Shea. ¿Cómo ha evolucionado tu carrera en estos años desde que ganaste la competencia en 2018?

El concurso fue un comienzo verdaderamente grandioso para mi carrera. Estoy enormemente agradecido de todos esos años de presentaciones, algo con lo que sueñan todos los jóvenes artistas. De esas presentaciones en diferentes escenarios he logrado acumular mucha experiencia, algo que creo me ha ayudado enormemente a crecer como músico.

En la gala homenaje a Doña Margarita Copello de Rodríguez tocarás uno de los grandes conciertos del repertorio romántico, el Segundo de Sergei Rachmaninov, una de las obras más amadas por Doña Margarita. ¿Qué puedes decirnos de este concierto? ¿Y sobre Rachmaninov el pianista, lo consideras el intérprete por excelencia de sus propios conciertos (de los cuales nos quedan grabaciones)?

El Concierto Nº 2 de Rachmaninov es una obra maestra. Es una pieza musical genial compuesta por un genio. Aunque este concierto es muy popular, es bastante nuevo para mí. Lo interpreté por primera vez hace un año y lo haré por segunda vez en Santo Domingo, ¡así que ansío el momento de tocarlo de nuevo! Rachmaninov es un brillante intérprete de sus propias obras. Su fraseo, toque y ligereza son incomparables. Me encanta escuchar sus grabaciones.

¿Continúan existiendo hoy las “escuelas” pianísticas? ¿Se ha internacionalizado definitivamente la forma de tocar el piano?

Creo que desde hace muchos años las escuelas de piano se han venido mezclando entre sí. Hoy en día los profesores pueden enseñar en diferentes escuelas de todo el mundo y los estudiantes pueden estudiar donde quieran. En mi opinión, es un buen proceso que contribuye a desarrollar nuestra forma de tocar el piano.

Has dicho que “la grabación acabó con lo efímero de la música”. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los artistas de esta época marcada por las redes sociales y la música en “streaming”?

Al escuchar las grabaciones modernas, el público podría esperar algo muy similar en un concierto en vivo, pero eso no es así. Una grabación es como una instantánea, es el reflejo de un momento determinado. La interpretación en vivo puede ser diferente y no tan "perfecta" como una grabación, pero esa variabilidad la hace maravillosa.

Quién es Dmytro Choni Premiado en numerosos concursos de prestigio, Dmytro Choni se labrado un nombre en los escenarios internacionales. Ha sido ganador del Primer Premio y Medalla de Oro en el mundialmente reconocido Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'Shea (España, 2018) y laureado en los siguientes concursos de piano: Leeds (Gran Bretaña, 2021), Bösendorfer USASU (EE. UU., 2019), Premio Vendome (Suiza, 2019), Los Ángeles (EE.UU., 2018), ZF-Musikpreis (Alemania, 2018), Ferruccio Busoni (Italia, 2017), Vladimir Horowitz (Ucrania, 2017), San Marino (San Marino, 2016). Fue también galardonado con el prestigioso “Prix du Piano Bern” (Suiza, 2019) y el “Premio Arturo Benedetti Michelangeli” (Italia, 2017). Su álbum debut, conteniendo obras del siglo XX de Debussy, Ginastera, Ligeti y Prokofiev, fue sacado a la venta por Naxos en el año 2020. El CD, que recibió el "Premio Supersónico" de la revista Pizzicato, fue muy aclamado por la crítica internacional que destacó que "la interpretación de pura sangre de Dmytro Choni ya posee una verdadera grandeza y un aliento ingenioso": Remy Franck; "El joven podría ser uno de los pianistas más destacados del siglo XXI" – David Denton. Dmytro participa regularmente como solista con orquestas de renombre, como la Filarmónica Royal Liverpool, la Sinfónica de Phoenix, la Sinfónica de RTVE, el Conjunto Esperanza, la Comunidad de Madrid, la Filarmónica de Seongnam, la Sinfónica de la República de San Marino, la Filarmonía Oviedo, la Sinfónica Nacional de Ucrania, la Sinfónica Nacional de República Dominicana, la Sinfónica de Castilla y León y la Sinfónica de Liechtenstein. Ha trabajado con los siguientes directores de orquesta: Andrew Manze, Yaron Traub, Baldur Brönnimann, Pablo González, Miguel Ángel Gómez Martínez, Nanse Gum, Lucas Macías, José Antonio Molina, Maximino Zumalave, Mark Kadin, Virginia Martínez, Volodymyr Sirenko, Francesco Ommassini y Rubén Gimeno. Ha tocado en el Kissinger Sommer, el Festival Verbier, el Festival de Verano Dubrovnik, Stars and Rising Stars de Munich, MiTo Settembre Musica, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Santander. Sus actuaciones en Wigmore Hall, Carnegie Hall, Salle Cortot, Minato Mirai Hall, Auditorio Nacional de Música y Teatro Colón han forjado una duradera impresión en su desarrollo musical. La música de cámara también forma una parte importante de las actividades musicales de Dmytro Choni. Ha colaborado con el Cuarteto Quiroga, Quartetto di Cremona, Cuarteto de Cuerdas Calidore y con los violinistas Rudens Turku, Jack Liebeck, Andrej Bielow y Mari Samuelsen. Dmytro nació en Kiev, Ucrania en el año 1993. Recibió su primera lección de piano a la edad de cuatro años con Galina Zaslavets. Más adelante, continuó sus estudios en Kiev con Nina Naiditch y el Prof. Yuri Kot. Actualmente estudia con la Prof. Dra. Milana Chernyavska en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz.

