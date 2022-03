Raphael: “En lugar de tirar bombas, que hablen, porque al final nos afectará a todos”

El astro de la canción hispana Raphael regresa a la República Dominicana y en esta ocasión lo hará para celebrar con los dominicanos el 60 aniversario de su exitosa carrera artística, los días 26 y 27 de abril en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 pm.

“El coloso del canto” concedió una entrevista a Diario Libre por teléfono en la que compartió detalles de lo que ha sido este largo viaje por los escenarios, en la que también destacó la huella que ha dejado el público dominicano desde que vino al país.

Con su acostumbrado trato afable, lo primero que proclamó fue que parecía que no celebraría sus 60 años en el arte, pero que ya son una realidad, pues su gira de aniversario ha cosechado éxitos en los lugares en los que ha sido presentada.

“Esta ha sido una gira maravillosa, de gran éxito en la cual la gente sigue emocionándose y poniéndose de pie cada vez que nos acompaña… eso es lo interesante”, aseguró.

Al reflexionar sobre sus pasos en los escenarios y el reconocimiento que ha logrado en el tiempo, consideró que es un artista con muchísima suerte. A Raphael no le gusta hablar mucho del pasado, porque entiende que es historia y prefiere hablar del presente y el futuro.

En 2003 debió ser sometido a un trasplante de hígado debido a una cirrosis hepática. Su recuperación sorprendió a sus admiradores y retomó su agenda artística con notas en azul.

“Eso pasó afortunadamente hace muchos años y estoy como nunca. Estamos muy activos en los escenarios y en nuestras redes sociales”, sostuvo.

Cuando el artista se refiere a las plataformas digitales, contó que no le ha sido difícil poder gestionar el mercadeo de su figura, que todo depende del interés que le ponga cada cual. “Hay personas a las que no le interesa, pero si lo quieres asumir es fácil, basta con tener el deseo de estar conectados con el mundo que nos rodea, eso te compensa de todo lo demás”.

“Tour Raphael 6.60, 60 aniversario” está sustentado en sus éxitos y contará con el acompañamiento de su afinada orquesta. Sin ofrecer muchos detalles, se limitó a decir que siempre ha traído al público calidad y mucho amor. “A la gente le gusta la variación y en eso soy el rey, porque me gusta variar el espectáculo totalmente, incluido el sonido. Siempre que voy a un sitio de nuevo procuro que la gente vea las cosas nuevas y las de antes.

Su puesta en escena ha recibido un respaldo constante reiteró. “La música que hemos grabado recientemente, las recopilaciones han sido acogidas por el público, aunque debo admitir que en ocasiones es complicado complacer al público, porque ahora te marean mucho cuando te indican que ahora lo que está de moda es esto o aquello. En mi caso siempre hago lo que yo entiendo y la gente lo acepta, porque yo no me voy a poner a cantar lo que no me gusta, si tú estás marcado por un estilo, pues siempre será así”, acotó el artista, quien reconoció que el aplauso de la gente es “vitamina” para seguir.

Raphael repasará su carrera artística. (FUENTE EXTERNA)

República Dominicana y Raphael

En el país tiene estrechos vínculos, desde la relación de amistad que tiene con el empresario artístico César Suárez, productor del concierto en el país, hasta convertirse en el padrino de Tuto Guerrero, hijo del creativo de la televisión Augusto Guerrero, además de un emblemático fan club que celebra sus pasos en el arte.

“La República Dominicana es una tierra que me quiere mucho desde hace muchísimo tiempo, que siempre me lo ha demostrado. Estoy muy contento de volver y recordar buenos tiempos”, comentó.

Reflexión

Raphael tuvo su primera aparición en los escenarios españoles en el Festival de Benidorm en 1962. Allí marcó su territorio como intérprete, dejando ver los que allí estaban que nacía un artista que se impondría con su calidad, tal y como sucedió.

Ha grabado canciones, además del castellano, en inglés, alemán y japonés. Escenarios de lujo han servido de plataforma para mostrar su talento, entre otros, el Carnegie Hall de Nueva York, el Estadio de Santiago Bernabéu de Madrid, el Auditorio Nacional de México, el Olympia de París, el Bolshoi de Moscú, la Ópera House de Sidney, entre otros.

“Cuando me pongo a pesar en estos 60 años ves que ha pasado la película de tu vida. Ha sido muy fuerte mi trayectoria. Hay gente que vale para una cosa y no para otra, yo soy ideal para lo que hago, por eso variar y renovarme se me da muy bien”, reflexionó.

"Quiero enviarle besos y abrazos a todo el público, con un saludo especial para mi club de fans. Ya falta poco para estar juntos para poder pasar una gran noche." Raphael Artista español “

Un documental

Hace poco tiempo concluyó la filmación de un documental en el que muestra su vida que, de acuerdo a sus palabras, ha tenido muy buena aceptación. Raphael se involucró en todo lo que tuvo que ver con su preparación. Y adelantó que espera que pueda ser difundido en América Latina este año.

“El documental tiene cuatro episodios y en una hora cuento mi vida. Es muy interesante, porque la gente ha leído mucho sobre mí, pero ha visto menos. Estuve involucrado totalmente en su producción, así como la familia, quienes siempre me han dado mucho amor para que yo pueda trabajar tranquilo”, dijo.

Raphael debió detener su gira cuando el COVID-19 le bajó la velocidad al mundo. Al no conocer detalles de por qué se producen virus tan letales, dijo que la población tiene que llevarse de las recomendaciones médicas. “Yo me llevé de las recomendaciones para poder enfrentar el virus y gracias a Dios ya el mundo está abierto”, proclamó.

El compositor Manuel Alejandro y Raphael mantienen una estrecha amistad. (FUENTE EXTERNA)

Compositores favoritos

Cuando se le pregunta quiénes son sus compositores favoritos, no lo piensa y de inmediato revela que es el laureado Manuel Alejandro, al que le ha grabado una gran cantidad de canciones.

“Manuel Alejandro por encima de todas las cosas, pero también está José Luis Perales, porque éste me ha hecho canciones maravillosas. En ese círculo ha entrado Pablo López, quien está haciendo mi nuevo disco, el cual está quedando muy bien y esperamos estrenarlo en noviembre de este año”.

Conflicto bélico Ucrania-Rusia

El artista está muy preocupado con la guerra entre Rusia y Ucrania. “Estoy muy preocupado con las noticias de la guerra y pienso que es un sentir mundial porque lo que suceda allí, nos afectará a todos, así que más vale que en vez de tirar bombas, que hablen, que lleguen a acuerdos”, dijo.