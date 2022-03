Rosalía en exclusiva: República Dominicana sirvió de inspiración para Motomami

Para la cantante española Rosalía “Motomami” es mucho más que un disco, es el proyecto con el cual quería reivindicar su rol como mujer artista en una industria dominada conceptualmente por hombres, pero al mismo tiempo fue la mejor manera de homenajear a su madre, de ahí su título.

El término “Motomami” hace honor a su madre, que siempre iba en moto y, por tanto, ella también. Pero la palabra ha trascendido en su significado, y se ha convertido en una manera de ser.

Para ella este disco es el más ambicioso de su carrera, y no es para menos, tardó tres años para terminarlo y se nutrió de culturas diversas que ayudaron a darle colores y sonoridades particulares que distan mucho, en algunos casos de las tendencias actuales. Una de esas culturas fue la dominicana, país que visitó por varias semanas, lo que hizo de este disco mucho más colorido musicalmente hablando.

De este proceso creativo y otros tópicos conversó en exclusiva para Diario Libre.

"Ha sido muy inspirador haber viajado durante la realización de este proyecto y haber estado a diferentes lugares, comencé escribiendo en Barcelona y continué en Nueva York, en Santo Domingo, que me tiene el corazón robado. Me gusta mucho el arte que hay ahí y la comida como que todo es tan inspirador y por eso hay una canción como “La fama” (a dúo con The Weeknd) en bachata. Recuerdo que Romeo me mandó su playlist de bachata, entonces, ahí estuve empapando y desde la humildad hice mi versión de una canción inspirada en ese género. Además, hay una canción que se llama “Bizcochito” que está inspirada en el dembow vuestro y en esos ritmos que son tan bonitos vivos, tan frescos", dijo a Diario Libre.

Sobre locales que les gusta confesóm "Rochy RD me gusta, me encanta lo que hace Tokischa, Haraca Kiko, tenéis unos artistas increíbles ahí y yo quería de alguna manera mandar mi amor hacia ese género y la música que hay allí".

MOTOMAMI, producido por Rosalía, presenta 16 canciones, incluidas las piezas recientemente lanzadas y ampliamente elogiadas "HENTAI", "CHICKEN TERIYAKI", "SAOKO" y "LA FAMA" con The Weeknd. Estas canciones de avance del álbum ya han atraído a una fuerte audiencia global; ya que “LA FAMA” debutó en el puesto número 1 en las listas de sencillos de España, pasó 3 semanas en el puesto número 1 y alcanzó el puesto número 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, mientras que el video musical oficial ahora tiene más de 86 millones de visitas y alcanzó el puesto número 1 en YouTube en 13 países como España, México y Argentina. “SAOKO” debutó en el puesto n.° 40 en la lista global de Spotify y en el n° 2 en la lista de Spotify de España, marcando la canción como el mayor debut en solitario de un artista español en la historia de la lista global de Spotify.

Para celebrar la llegada del álbum completo, Rosalía ahora también obsequiará a los fanáticos con un visual deslumbrante para el video musical de "CANDY", que se lanzará hoy al mediodía EST. El video que muestra a Rosalía participando en su pasatiempo favorito de karaoke estará disponible aquí cuando se publique.

Con el tan esperado lanzamiento de hoy, los entusiastas elogios de los fanáticos y la prensa mundial se acumulan rápidamente, hora a hora, con múltiples declaraciones de "Mejor álbum del año" que ya se unen a algunos de los asombrosos adelantos de prensa que declaran a MOTOMAMI como "Una obra maestra... El mejor trabajo de Rosalía hasta el momento... algo completamente moderno... que representa lo nuevo y emocionante de la música pop en 2022".

Habiendo trabajado en el álbum durante más de tres años, Rosalía ha estado en modo celebración con varias activaciones y apariciones especiales. Anoche, lanzó una experiencia inmersiva única en la vida en TikTok LIVE. Atrayendo a una audiencia masiva, interpretó 14 piezas del disco durante un espectáculo alucinante, dando a cada canción su propia sensación y visualidad. El evento fue conceptualizado y creado personalmente por Rosalía, dirigido por Stillz y producido por CANADÁ con todas las imágenes filmadas exclusivamente y de manera impresionante en teléfonos móviles.

