Celestino Esquerré: un hacedor de canciones que fusiona la música cubana con la internacional

Una propuesta depurada, romántica y con colores modernos. Así es la música de Celestino Esquerré, un cantante, músico y compositor cubano que apuesta por la calidad en tiempos donde la industria parece apostar por otros formatos.

Él se presenta este miércoles 23 de marzo en Casa de Teatro, un lugar que se ajusta mucho a su estilo musical; íntimo, bohemio y entretenido. De esta presentación y otros aspectos de su carrera habló para Diario Libre.

“Esta presentación es parte de una serie de conciertos que estoy realizando para presentar mi nuevo disco, que se llama ‘Transparente’, un disco que no está en ninguna plataforma digital aún, se va a lanzar próximamente, pero decidimos realizar primero una gira de conciertos como en la vieja escuela, presentando el disco físico en los lugares donde vamos. Y, por supuesto, entre estos lugares está Casa de Teatro, que viene siendo mi casa”, señaló.

¡Y es así! Casa de Teatro ha acogido al cantautor isleño desde su llegada a República Dominicana tras recibir una invitación de su amigo Freddy Ginebra, un amante de la música de autor, de calidad y bohemia, características que Esquerré plasma en sus creaciones artísticas.

“Este concierto es el cuarto de esta serie en Casa de Teatro, donde vamos a tener invitados”, agregó.

La pandemia lo obligó a reinventarse

Como todos los artistas Esquerré tuvo que hacer una pausa de sus presentaciones en vivo por la pandemia del COVID-19, tiempo que, según sus palabras, le sirvió para crear nueva música y reinventarse, además de pasar tiempo en familia que tanta falta hace a cualquier persona y más a los artistas.

“La pandemia llega cuando me faltaban casi dos sesiones para terminar de grabar el disco. Aproveché para hacer una pausa necesaria. Yo venía de unos meses muy agitados de trabajo y estaba loco por hacer un poco de tierra con la casa y estar un poco en familia y así me lo tomé”, confesó.

Sin embargo, no dejó de producir y crear, y así lo explicó. “Fue un tiempo donde se creó mucho, estuve encaminando otros proyectos y concluir cosas que tenía pensado hacer. Fue un palo tremendo limitar el arte, no poder hacer presentaciones en vivo sin contacto con el público y ese es el oxígeno para los artistas”.

Este encierro le ayudó, además, a potencializar el uso de las redes sociales. “Hicimos muchos conciertos online. Fue una etapa de reinventarse”, enfatizó.

La música en su vida

“Yo encontré en la música la mejor manera de poder comunicarme. La mejor manera de decir algo y de sentir algo lo encontré en la música. Cuando yo compuse mi primera canción sentí que había encontrado lo que había estado buscando durante tantos años”, así de contundente fue su respuesta al preguntarle el significado de la música para él.

Y fue más allá. “Es la mejor vía de transmitir una emoción, una preocupación y de decir algo; verdaderamente para mí la música es mi lenguaje, mi vida, mi manera de hablar, mi mejor manera de sentir”.

La bohemia en tiempos de música urbana

Sin desmeritar el trabajo de otros artistas, para él seguir una línea tan depurada a veces se complica. “Para nadie es un secreto que hay música más potenciada que otras, que se hace un poco más fácil, pero existe público para cada estilo”, aseguró.

Y agregó: “Es verdad que hay que ser un poco Don Quijote (y luchar) contra muchos molinos de viento cuando uno no hace lo que todo el mundo hace. Lo que está de moda o lo que la gran disquera quiere comprar, pero, en primer lugar, uno como artista hace lo que tiene en el alma, al menos yo hago lo que siento y sale así ,y eso lo intento embellecer lo más posible y dar el mejor producto a las personas”.

“Sin embargo, -continúa- es verdad que es muy difícil en estos tiempos con música de todo tipo y corrientes musicales que son muy locas, pero existen las redes sociales que ayudan a compartir contenido de calidad. Está demostrado que las personas que escuchan la canción de un artista que les toque el alma, lo buscan en las redes y conectan con ese artista para siempre, y esa persona que aprecia eso lo comparte con otras y es una maravilla”.

“Son tiempos difíciles, pero eso nos obliga a poner el empeño extra”, finalizó. Y es que, en general, la vida de los artistas -sin importar- el género "conlleva mucha cuota de sacrificios, pero uno en la vida tiene sus prioridades. Hay que poner un balance. Se hacen los sacrificios que se puedan hacer porque hay algunos que no merecen la pena y otros que sí. Esa es la balanza a la que estamos sometidos, pero es parte de esta carrera”, dijo.

Su estilo musical

Él se define como un hacedor de canciones. Un cantante que escribe sus canciones que se inspira por las cosas simples de la vida. “Soy una persona que, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando en canciones. Le hago canciones a las cosas que me rodean. Le hago canciones a todo lo que me rodea, le hago canciones a las cosas que me gustan y a las que me preocupan. Todo lo que me afecta negativamente o positivamente se convierte en canciones, a la larga o a la corta, siempre sucede así”, explicó.

Al hablar de su música reseña: “Musicalmente hago una fusión de la música cubana con la música internacional. Tengo la música cubana muy a flor de piel siempre, pero también todos esos géneros que ha dejado el mundo me influyen. Soy, en conclusión, un hacedor de canciones que fusiona la música cubana con la internacional y que hace música para conectar el corazón y la mente”, sentenció.

República Dominicana, su casa musical

El cantautor cubano se encuentra radicado en el país y desde aquí produce sus canciones para el mundo.

“Son muchas las razones de por qué escoger República Dominicana, primero que todo porque estando en Cuba conocí a Freddy Ginebra, una persona especial en mi vida que estaba haciendo allá el espectáculo ‘Él canta y yo cuento’, conoce mi música, le gustó y me propuso hacer ese espectáculo aquí en Santo Domingo”, así inicia su relato sobre las razones que lo trajeron al país desde su natal Cuba.

“Producto de esta amistad me propone hacer en Casa de Teatro ‘Cuba canta y Dominicana cuenta’ en este maravilloso país, entonces, vine por primera vez en 2018, hicimos ese espectáculo, en el que pudimos compartir con muchos artistas locales, desde ese entonces vengo. Aquí tengo gente que son como una nueva familia. Aquí estamos y pronto regresaremos con ese show que hablará más del vínculo que me une a mí con Dominicana y a Freddy con Cuba”, recreó.

Mientras ese show llega el público amante de la música de calidad puede darse cita en Casa de Teatro este próximo miércoles 23 de marzo a las 9 de la noche, cuyas entradas ya están disponibles en Casa de Teatro. Será un concierto acústico con artistas invitados y el mejor de los ambientes.