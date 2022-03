La Marimba: “Me llena de emoción abrirle a una banda tan legendaria como Coldplay”

La joven cantautora dominicana La Marimba se prepara para ofrecer su propuesta musical cargada de ritmos caribeños ante las miles de personas que se darán cita al concierto de la reconocida banda británica Coldplay, esta noche en el Estadio Olímpico.

La plataforma SD Concerts dio a conocer que la presentación de este martes 22 de marzo a las 8:00 p.m., con tecnología a favor del medio ambiente, contempla tres juegos de tarimas que fueron fabricadas especialmente para tres países de su gira “Music of the Spheres”, incluyendo República Dominicana, donde se colocará una pasarela de 30 metros y una pantalla en el suelo del escenario.

La Marimba, una promesa de la música de autor e intérprete de temas como "Agua que llegó" y "No se puede apagar", habló con Diario Libre sobre lo que significa esta presentación y lo que ofrecerá.

La banda Coldplay actuará en el Estadio Olímpico. (FUENTE EXTERNA)

Pregunta: ¿Cómo te sientes de ser la contraparte local de Coldplay? ¿Alguna vez lo imaginaste?

Respuesta: Me llena de mucha emoción, de mucha alegría, abrirle a una banda tan legendaria y que se haya abierto este espacio para nosotras poder presentar y enseñar nuestra música, nuestro mensaje, por lo que hemos trabajado todos estos años. Es un momento muy especial, estoy trabajando en un disco de larga duración, es un momento en el cual hay mucho material fuera y estamos listas para entrar en la próxima etapa.

No lo imaginé, pero desde que se presentó la posibilidad sentía en mi corazón que eso iba a fluir de manera positiva.

P: ¿Cómo te enteraste de esta noticia?

R: Estábamos en un estudio preparando para hacer una transmisión en vivo para la diáspora dominicana en Nueva York, era la primera tocada de la banda completa no solo en el año sino en muchos meses después de tiempos tan complejos que vivió la humanidad.

En un momento mi manager nos llamó a mi y a Chío (Rocío Damirón), la directora musical de mi banda, bajista y coproductora del disco, y fue muy emocionante esa confirmación, nos abrazamos las tres. Hay un videíto por ahí de ese momento lo pueden encontrar en las redes y sentir esa felicidad con nosotras.

P: ¿Qué nos puedes adelantar de tu presentación?

R: Pues les puedo comentar que esta presentación viene con mucho poder, con mucho fuego, con mucha potencia. Vamos a hacer algunas canciones de mi primera producción, el EP "Seré" pero también vamos a estar adelantando nuestro próximo sencillo y canciones de la próxima producción. La verdad que va a estar increíble, vamos a darlo todo.

Fuente externa (LA MARIMBA AFIANZA LA PROPUESTA ALTERNATIVA.)

P: ¿Tienes una canción de Coldplay entre tus favoritas?

R: Coldplay es una banda legendaria que ha marcado generaciones en todo el mundo y tienen una obra muy amplia. Viva la Vida es una canción muy bonita que la tengo en mi memoria porque es de una época de mi vida en que yo comencé a conectar conmigo, con la música, con todo desde otro aspecto y en crecimiento personal, y esta canción se manifestó en ese momento y le tengo su cariño especial. Coldplay trae un gran show con un mensaje y un esfuerzo de producción con el cual comulgamos y tenemos en común, la música provoca ese encuentro.

P: ¿Cómo defines tu propuesta musical? Resaltas la güira...

R: Me cuesta la idea de ponerle una etiqueta y darle una definición final a mi propuesta musical como en categoría o encajonarla.

Lo más importante es mantener el espacio libre para que las ideas, que las expresiones se manifiesten. Tomando en cuenta que claro, hay muchas cosas que me fluyen de mi cultura, mis ritmos, mis raíces, son una parte muy importante, pero también hay muchas sonoridades, elementos, que por pertenecer a la generación de la cual soy van creando otros colores, y manifestando un lenguaje musical y una identidad bastante particular.

Resalto la güira porque representa algo muy importante para mí, estuve en contacto con la güira desde muy pequeña, fue un instrumento de liberación para mí en momentos donde me sentía que había algo encajonando mi ser. Hay algo en ella, una fuerza que me identifica y que también me hace conectar mucho más con mis raíces.

P: Música autóctona, ritmos caribeños… ¿Por qué decidiste inclinarte por esta área que para muchos no es tan comercial?

R: Realmente no fue una decisión inclinada y definitoria diciendo voy a hacer esto de esta manera. Lo que sentí fue la necesidad de comenzar un proyecto musical porque tengo muchas cosas para decir, hay muchos sentires danzando dentro de mí y esto es lo que es. Nunca me cuestioné si iba a funcionar comercialmente o no, simplemente creía en la pureza de lo que se quería decir, en la fuerza de lo que estaba fluyendo a través de mí. Y cuando las cosas vienen de ese lugar, tarde o temprano se crea una conexión genuina con quienes la reciben también y se difunde de una manera muy especial. Nunca me detuve a pensar si era comercial o no, nunca partí desde ese punto.

P: ¿En qué se inspiran tus letras?

En cosas que vivo, en cosas que siento. En lo que viven otros, en lo que veo. Dejo un espacio muy abierto a mi ser para que a veces lleguen estas canciones, estas músicas y estas sonoridades que se convierten también en una medicina muy poderosa. Es algo que digo mucho, cuando se conecta con el propósito que tiene la música, entonces se puede hacer algo que no es solo propio del artista, sino de todas las personas que lo reciben. Y por eso se convierte en medicina para el alma.

P: ¿De dónde viene el nombre La Marimba?

R: El nombre de La Marimba viene de una manera tan suave y tan orgánica que ni siquiera puedo decir ok, nació este día. Me di cuenta que muchos me decían así, La Marimba, amigos cercanos.

Las personas que me conocen crearon esta relación entre yo y este instrumento, que es un instrumento percusivo pero también melódico. Inmediatamente supe que sí, que esa era yo. Fue muy bonito ver que así mismo como se manifiestan las canciones hay otras cosas que también se nos presentan y llegan de la misma manera como fue con el nombre de La Marimba.

P: ¿Cómo ves a las mujeres criollas en la música de autor y/o alternativa, como suelen definirla?

Las mujeres aquí en esta escena estamos rompiendo y llevando todo a otro nivel. Hay una cantidad de proyectos liderados por mujeres, cada uno con una propuesta particular, super interesante, poderosa, con muchas cosas para decir. Con niveles de calidad top tanto en las grabaciones como en las propuestas audiovisuales que acompañan la música, que la verdad que se está llevando todo a unos niveles de una calidad superior.

Yo confío que pronto el resto del mundo se va a seguir dando cuenta de todo esto y estoy muy orgullosa de compartir escena y tiempo y espacio con mujeres tan increíbles.

P: ¿Cuáles son tus influencias?

Desde las cosas que vengo escuchando desde pequeña, en mi casa, que había música clásica, jazz, trova y luego brincaba al son, la salsa, de todo.Una cantidad de colores que se encuentran.

Tengo una influencia muy fuerte que son las raíces de nuestra tierra. Para mí fue muy importante estar en este proyecto maravilloso que es de Antonio Vicioso (Toné) que se llama Aumbatá, en el cual se investigan las raíces dominicanas y se hace música a partir de ahí. Hace muchos años comencé en ese proyecto, formé parte, y fui a los campos, a la sarandunga de Baní, a los congos de Villa Mella. Entré en una relación muy bonita con mi cultura y esto ha influenciado fuertemente mi lenguaje musical.

P: ¿A cuáles artistas admiras de la escena criolla?

Aquí me sale decir un listado. Lena Dardelet, Snenie, Gaby de Los Santos, Nikola, Rosee Abreu, Dahlias, Mula, Xiomara Fortuna, María del Mar, Aimee, Letón Pé, Estación Subtrópico y más. A todas las mujeres que están empujando esta música a niveles maravillosos.

P: Háblame de tus nuevos sencillos y en cuáles plataformas escuchamos tu música

R: Tengo un video nuevo que se llama Suéltame que fue una experiencia increíble, fue realmente un ritual de liberación hacer este video y la verdad es que les invito que vayan para Youtube a chequearlo y poder presenciar esta manifestación.

Un trabajo con un equipo muy limitado de personas pero con una conexión muy genuina y profunda y eso hizo que quedara una obra maravillosa. Próximamente también estaremos lanzando un nuevo sencillo así que pueden mantenerse atentos a las redes sociales.

P: ¿Cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde quieres llevar tu música?

R: Mi sueño siempre ha sido seguir siendo este canal que soy de tantas cosas maravillosas y profundas, así que se puede decir que estoy viviendo mi sueño. Es seguir en esa misma ruta, en ese crecimiento, esa expansión, es uno de los compromisos que una tiene como ese canal que es, con ese don.

Esa es la responsabilidad, hacer esa entrega, seguir expandiendo, entregar a más personas esa medicina para el alma que fluye a través de una. Que no es tan solamente de una sino de todos y todas. Y poder siempre seguir transmitiendo este mensaje de conciencia, de armonía, de empoderamiento y de amor.

"Fui a los campos, a la sarandunga de Baní, a los congos de Villa Mella. Entré en una relación muy bonita con mi cultura y esto ha influenciado fuertemente mi lenguaje musical" La Marimba Cantautora dominicana “