Héctor Acosta alista el estreno de su nueva producción discográfica

Héctor Acosta agotó recientemente una gira artística en los Estados Unidos, que de acuerdo con sus palabras fue una de las más contundentes que ha realizado en los últimos tiempos, y la cual concluyó con una actuación que tuvo en el concierto presentado el 26 de febrero en el Teatro United Palace de Nueva York, donde compartió con otros artistas.

El también senador por la provincia Monseñor Nouel por el Partido Revolucionario Moderno, contó que la asistencia del público superó todas sus expectativas, hecho que le ha dado grata satisfacción.

“Pienso que hicimos más de treinta presentaciones en Estados Unidos, todas a casa llena. Comenzamos el periplo el 29 de enero de este año, hicimos alrededor de 40 bailes”, puntualizó el artista.

En este retorno a las plazas, como las que tiene en Estados Unidos, destacó la complicidad de los dominicanos que residen en Nueva York, lo que evidencia el amor que tienen por la música dominicana.

Acosta sintió satisfacción de reunirse con el público luego del cierre de los escenarios a causa de la pandemia provocada por la COVID-19 y por la oportunidad de trabajo que han tenido los integrantes de la orquesta, así como los técnicos.

“Uno no sabía cuándo se reencontraría con la gente. Nosotros hicimos una gira por Atlanta el 20 de noviembre, esas actividades se dieron en plena pandemia. Hoy todo ha sido gratificante para nosotros poder estar amenizando fiestas”, comentó.

Nueva música

Recientemente Héctor Acosta estrenó la bachata “Pecador”, una canción con arreglos de Robinson Hernández; se trata de un tema que popularizó el mexicano Javier Solís, canción con la que ha logrado una excelente respuesta del público.

“Esta canción grabada por Javier Solís en formato de bolero fue muy popular en su época. Fue mi compadre Félix Portes quien me la hizo llegar, me enamoré de inmediato de esa canción. Hablé con Robinson Hernández para el arreglo y de inmediato entramos al estudio. Hemos logrado una bachata corta venas, y posteriormente le hicimos un videoclip bajo la dirección de Edgar Marrera, que fue estrenado la semana pasada a través de la cadena Univision. Es una gran canción”, afirmó.

Héctor Acosta tiene previsto terminar su disco antes de la Semana Santa próxima y “Pecador” formará parte del mismo. Su aspiración es poder estrenarlo entre los meses de mayo y junio de este año.

“Esta nueva producción discográfica contará con fusiones, otros colores que se han unido a nuestro merengue para darle otro sabor. Compositores que se integran nuevamente a mi repertorio, como el caso de Wason Brazobán, quien me compuso la canción ‘Segunda planta’, así como otros compositores como Chris Hierro. Será un álbum totalmente diferente a lo que he grabado, naturalmente sin dejar de sonar esa tambora como debe ser”, reflexionó al ser entrevistado para Diario Libre.

Concierto

Aunque no quiso detallarlo, Héctor Acosta reveló que este año tiene planificado hacer una serie de actividades artísticas en el extranjero y para la República Dominicana dos grandes conciertos.

“Los dos eventos que haremos en el país van a cambiar mi historia musical y tienen que ver con el maestro José Antonio Molina. Vamos a hacer una mancuerna interesante, cuyos datos daremos más adelante. Lo estamos visualizando para que no se quede bajo techo, sino en aforos abiertos para el pueblo”, apuntó Héctor Acosta.

"Tengo mucha fe en mi presidente Abinader, al que voy a apoyar hasta el último segundo porque es un hombre noble, de buenas intenciones." Héctor Acosta Artista /legislador “

El legislador

Héctor Acosta comentó que de las cosas negativas que haya podido vivir en el Congreso Nacional como Senador, ha aprovechado las oportunidades para aprender. “Yo soy una persona que observo mucho y cuando tengo que hablar lo hago porque vine al Senado a luchar por las reivindicaciones de mi provincia, que se logren las cosas que hacen falta y en aras de eso siempre reclamo a nuestros ministros y senadores que nos escuchen y que hagan lo que nadie ha hecho por mi provincia”.

Hace poco tiempo logró que fuera instalada en su provincia una oficina de la Dirección General de Pasaportes y en los próximos días será anunciada su inauguración. “Aunque se pudiera decir que eso no tendría sentido, con eso le estamos evitando a la población gastos y molestias para trasladarse a La Vega, la capital o a Santiago a obtener un documento como ese. Nosotros vamos a cumplir 40 años como provincia y nadie lo había hecho. Mi obra cumbre sería lograr el drenaje pluvial para Bonao, porque allí desde que llueve no se puede caminar en las calles, es una vergüenza, también estoy preocupado porque aún la Zona Franca de Bonao no está trabajando al 100%, nosotros necesitamos que Proindustria le preste atención a eso, porque hacen falta empleos.”, dijo.

Reconoce que las obras tienen un costo, pero hay que comenzarlas, porque el levantamiento ya está hecho. No pierde la esperanza de que se pueda hacer en la administración del presidente Luis Abinader.