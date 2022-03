Yovanny Polanco: “Los artistas vamos dejando un vacío en nuestras vidas”

La música típica tiene en Yovanny Polanco a un protagonista que ha sabido marcar su territorio con propuestas de calidad. Hace dos años decidió tomar una pausa de su exitosa carrera para reorganizar su vida personal y de esta manera mejorar la gestión de su carrera artística.

El músico e intérprete visitó Diario Libre para hablar de su regreso a los escenarios y con ello trae nueva música. “Siempre dije que era una pausa, que quería descansar y lo hice porque los artistas vamos dejando un vacío en la vida de uno, como padre, hermano, con los hijos o como esposo debido al trabajo que nos absorbe. Las llegadas tarde a nuestros hogares por los compromisos”, dijo Yovanny Polanco.

Fue la ausencia del hogar y la conexión con su familia la que incidió para que se detuviera a reflexionar sobre sus pasos. Entendía que, por ejemplo, no estaba siendo el padre que quería y quiere ser para sus hijos. Hoy se siente un hombre que ha renovado y fortalecido el vínculo con su familia, y con sus amistades. “Poder levantarse y llevar tus hijos al colegio, estar en mejor comunicación con tu esposa, eso le da el mejor sentido a la vida. Estar pendiente de ellos, acostarte a la misma hora todos los días, me hicieron sentir muy bien”, afirma.

“Ya he hecho muchas cosas que deseaba hacer y siento la necesidad de seguir llevándole mi música a la gente. Durante este tiempo he recibido muchos comentarios solicitándome que vuelva, que presente música nueva. Eso me ha motivado mucho. Cuando me detuve estaba consciente de que, de no volver a subirme a un escenario, tenía que hacer otras cosas para vivir porque uno tiene que trabajar”, afirmó.

El artista expresó volverá no solo al mercado local, sino a los escenarios internacionales en los que cuenta con un gran respaldo por parte del público. El público podrá ver a un músico e intérprete de la música típica que trae una orquesta renovada.

“Regreso en un buen momento para la música típica porque contamos con la participación de muchos exponentes que están haciendo un buen trabajo. Hablamos de jóvenes, fundamentalmente el talento que reside en la ciudad de Nueva York y también en nuestro país. Soy de los que piensan que en Estados Unidos podría comenzar una revolución musical porque esos muchachos nacieron allí y ya cuentan con un público juvenil, es un movimiento muy bien posicionado en Estados Unidos”, aseguró.

Lo nuevo

Al merenguero e intérprete le gusta la innovación y promete al público canciones inéditas, así como una banda con nuevos integrantes. “Un grupo de jóvenes me va a acompañar, y con ello continuamos respaldando el relevo en la música, apuesto al deseo que tienen ellos de poder estar conmigo en esta nueva etapa, no limito a los jóvenes porque también es beneficioso para mí”.

La primera presentación al público tras su pausa en la música está pautada para el 2 de abril en Lovera Discotec en Santiago. Allí echará mano a su extenso repertorio y aprovechará el contacto con la gente. Con esa actuación comenzará una serie de compromisos que lo llevarán, en su primera etapa, a los Estados Unidos.

Hace pocos días estrenó “La tipiquita”, un merengue típico que está disponible en las plataformas digitales.

“Yo tenía muchos sueños pendientes y lo he logrado gracias a la música. Entre estos, darle la mano a mi familia, quienes se empeñaron en ayudarnos a echar adelante. Cuando me aparté de mi familia siempre estuvieron conmigo”, comentó el artista que ya ha grabado más de 10 producciones.

"La pandemia nos hizo más consciente de que el presente es lo mejor que tenemos, porque en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. " Yovanny Polanco Merenguero típico “

El artista no quiso revelar detalles, pero avanzó que está en su agenda la celebración del 25 aniversario de su paso por la escena, con un gran espectáculo.

Dijo que está dispuesto a grabar colaboraciones con sus colegas de la música típica porque entiende que eso fortalece al género y está dispuesto a grabar cualquier tipo de música.

Más apoyo

El cantante de música típica reclama más respaldo para la difusión del género, fundamentalmente en Santo Domingo. “Las agrupaciones típicas tienen mucha calidad, composiciones hermosas que han sido acogidas por la población, de manera que lo que nosotros necesitamos es que las emisoras de Santo Domingo nos promuevan. En el Cibao se promueve nuestra música, también en la emisora La Mega de Nueva York, naturalmente, los dueños de grupos tenemos que mostrar cosas nuevas”.

La nueva canción del merenguero típico