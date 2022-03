Lo que le dijo Diomary La Mala a La Materialista tras publicación de video #Envolverchallenge

La cantante Diomary La Mala censuró el video challege publicó la intérprete urbana, La Materialista en Instagram, con el que se unió a la campaña viral de la canción “Envolver” de la brasileña Anitta.

“Envolverchallenge” se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que Anitta retó a sus seguidores. En los videos en que la artista, así como sus admiradores, hombre y mujeres, algunos con escasa vestimenta, realizan movimientos pélvicos explícito, dejan muy poco a la imaginación.

La crítica de Diomary La Mala a La Materialista, quien en los últimos meses ha dejado de promover su carrera de en la música para proyectarse en la plataforma OnlyFans, a través de la cual difunde material visual erótico, es porque su accionar no favorece a la imagen de la mujer.

“La verdad es que es difícil trabajar en pro de la mujer mientras eso es lo que es tendencia. Alguien que me oriente por favor”, escribió La Mala en el perfil de La Materialista.

De inmediato la intérprete urbana, hoy “influencer” invitó a Diomary a visitar el Perfil de @anitta y defendió el derecho a hacerlo.

“Con todo el respeto que usted merece doña Diomary , una pregunta usted pasó por el perfil de @anitta y de las demás que hicieron el challenge y dejo su cometario tan constructivo ??? Cada quien trabaja, defiende y actúa según su propósito. El respeto a derecho ajeno es La Paz .Ah y por último me alegra saber que me sigue nunca la había visto comentando en milessssss de cosas buenas Que he hecho . Bendiciones”, fue la respuesta que le dio La Materialista a Diomary La Mala.

Diomary le responde

Horas después de ese mensaje, Diomary Lama utilizó su red social de Instagram para responder el mensaje que le escribió La Materialista.

"Así amaneció mi domingo!! Ay dioooooo. Que me disculpe la señorita. No quería herir sus sentimientos. Cada cual con su propósito. Entiendo que el fin justifica los medios. Perdóname porque no era nada personal pero te toco a tu perfil. Lo lamento mucho. Entiendo que no tienes hijas; no se si sobrinas ; bueno en fin. Sin sonido se puede vivir; créeme. Y el respeto al derecho ajeno según Benito Juárez en el 1867no es La Paz que buscamos a diario los que contamos con la bendición de Dios día a día para seguir viviendo con la humildad necesaria que hoy me hace pedirte perdón por haberte ofendido. Ahhhh y por último; gracias por expresar tus respetos para esta doña que con tanto orgullo enfrenta sus años. Puedes llamarme Tía o abuela. Mientras tanto sigo siendo la MALA !!!. MUJER, AUTENTICA, LUCHADORA (de los derechos de la mujer) y ALTRUISTA (fundadora de la fundación comenzar de cero). Este es el significado de mi nombre artístico a propósito de anti valores. Dios continúe bendiciendo tu vida y tu carrera Señorita", comentó Diomary.

Este comentario lo borró y luego publicó una fotografía de una pizarra que tiene inscrito el siguiente mensaje: Es cuanto!!! #ñao. "La cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el eitempo".

Anitta

La semana pasada, la cantante brasileña Anitta, con su tema “Envolver” se convirtió este viernes en la más escuchada en el mundo en la lista de Spotify.

“La número uno del mundo. Realmente no sé qué decir sobre ser la primera mujer latinoamericana solista en convertirse en número uno del mundo”, aseguró en un mensaje en su cuanta en Twitter la popular cantante de 28 años nacida en el humilde barrio Honorio Gurgel de Río de Janeiro.

La famosa intérprete de “Girl from Rio”, “Essa mina é louca” y “Boys don’t cry” afirmó que tampoco sabe explicar lo que siente como “única brasileña en tener una de sus canciones entre las cinco más escuchadas del mundo”.