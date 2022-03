Xiomara Fortuna canta para conmemorar el “Día Internacional de las Aguas Dulces”

Con más de cuatro décadas en el arte, la cantante y compositora Xiomara Fortuna se encuentra una etapa creativa y productiva que sorprende. Tiene lista una serie de canciones con las que puede editar más de dos producciones discográficas, y esto se suma a una agenda de presentaciones que siempre la mantienen conectada con su público.

Para este sábado 2 de abril, la artista da continuidad a la serie de conciertos mensuales que está realizando en las instalaciones del Rancho Ecológico El Campeche, en San Cristóbal. Allí, desde enero pasado protagoniza, junto a sus invitados, una jornada artística en la que promueve la conservación del medio ambiente.

En esta ocasión conmemorará el “Día Internacional de las Aguas Dulces” y a partir de las cuatro de la tarde del sábado subirán al escenario sus cómplices, los también cantautores Janio Lora, Claudio Cohén y José Luis Freitas, entre otros.

Deleitarán al público con un recital a guitarra y voz, con música que según la artista sana el alma y renueva la energía en medio de la naturaleza.

“Nosotros estamos haciendo estos conciertos el primer sábado de cada mes. Es una invitación a acercarnos a la naturaleza, a valorar la energía que nos ofrece el medio ambiente y a sentirnos parte de ella. Es un encuentro cara a cara con los artistas, en el que nosotros (los artistas) podemos estar de forma abierta y donde el público tiene la disponibilidad de compartir con nosotros de muchas maneras”, afirmó la artista al ofrecer todos los detalles.

La intérprete y compositora reveló a Diario Libre que los artistas comprometidos con el cuidado del medio ambiente tienen la oportunidad de expresar lo que sienten en un concierto cercano a la gente.

El show comenzará a las 4:00 de la tarde y concluye a las 6:00 pm, lo que le da la oportunidad al público de retornar temprano a la capital, a los que residen en Santo Domingo. En adición a eso, ofrece la oportunidad de quedarse el fin de semana o una noche, según la necesidad de los visitantes.

“Ya han pasado 23 años desde que abrimos las instalaciones de Rancho Campeche, teniendo una respuesta muy positiva. Para los artistas es muy bueno encontrarnos con un público que quiere escuchar a sus artistas y se involucra con el producto que se le está presentando. No necesariamente un público que va a brincar, que no deja cantar al artista, tenemos un público que va a escuchar y al igual que nosotros deseamos que ellos nos escuchen”, puntualizó.

A Xiomara Fortuna le interesa siempre convocar a los conciertos en los que se involucra, o donde es la figura principal, a personas que van entendiendo el mensaje de volver a la naturaleza y respetarla.

Apatía de los patrocinadores

Xiomara es coherente. Siempre ha criticado la falta de respaldo por parte de las grandes marcas nacionales al talento dominicano, lo que no ocurre con el apoyo a artistas extranjeros que visitan el país.

“En esta reapertura sigo viendo mucha apatía para el apoyo a los artistas locales, grandes bandas que llegan al país que son costosímas y muy poco respaldo a los artistas dominicanos. Hay una desigualdad muy grande y con eso se evita que nuestros artistas se desarrollen como debiera ser. La tarima es lo que hace que el artista evolucione, mientros menos se hace, menos oportunidades tienen de profesionalizarse. Siempre lo he criticado, lo digo además porque soy una artista que ha hecho su carrera y que está satisfecha con lo que hemos realizado, pero siempre tengo que decirlo porque me gustaría que la nueva generación diera ese salto cuantitativo, me gustaría que nuestro país apoye en el mismo nivel que respalda a los artistas internacionales”, reflexionó.

La artista y activista ecológica invitó al público a respaldar la jornada de conciertos que está desarrollando en el Rancho Ecológico El Campeche, sobre todo a quienes valoran y respetan a la naturaleza. l

Nueva música

Fortuna está dando los toques finales a su próximo disco. Tiene bastante música grabada y en estos momentos está en la fase de selección de los temas para uno de dos álbumes.

“Están listas casi dos producciones, así como temas sueltos que ya están terminados. Lo estamos organizando para que no salgan todos al mismo tiempo”. Refresca su repertorio a la par con la reapertura de la industria del entretenimiento, luego del cierre provocado por la COVID-19. “Estuvimos casi dos años sin hacer conciertos, sin tener contacto con el público. Eso fue demasiado porque nuestra vida depende de ese contacto, pienso que ahora todo el mundo tiene ese deseo de cantar y de producir porque hay que vivi