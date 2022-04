Jayc La Sensación: Un exponte urbano que sueña en grande

La historia de Jean Carlos Delgado (Jayc La sensación) es como la de cualquier joven dominicano que busca trascender a base de su talento. Él es un cantante urbano emergente que aspira a ganarse un espacio en la música mezclando estilos musicales diversos. Aunque vive en los Estados Unidos es nativo de Haina, lugar que le sirve de inspiración. Y desde ahí viene dando pasos importantes para materializar sus sueños.

El joven de 26 años no es un improvisado en el rap, de hecho, contó a Diario Libre durante una visita promocional que empezó a realizar música desde muy temprana edad. "Comienzo a rapear a los 14 años, pero simplemente empiezo a escribir cuando cumplo los 19 años, ahí vengo como más experiencia, a esa edad lanzo mi primer tema 'Primero y después'", reseñó.

Para él, como cualquier joven nativo de un sector popular, ha sido complicado hacer música por los costos que esto conlleva, pero señala que sus deseos de triunfar superan las limitaciones. "Los recursos se agotan fácilmente si no tienes ayuda y esto es lo que deprime a los exponentes emergentes. La música necesita recursos para despegar y cuando estás iniciando no los tienes, pero le doy gracias a Dios que con lo que tengo me puedo mover, y además cuento con el apoyo de mi familia", dijo.

¿Por qué impulsar su música desde República Dominicana viviendo en los Estados Unidos?

Si el mercado dominicano es difícil, el de los Estados Unidos es el triple y más para un latino; esto y la proyección que tiene el país en materia de música urbana han sido las razones principales para decidir venir a su natal país para promocionar su proyecto musical.

"Aquí te dan más apoyo, aunque te la pongan en china, pero tú le das la vuelta, sin embargo allá es un poco más difícil porque la gente solo te apoya cuando ya tienes un nombre hecho. Yo prefiero venir a mi país antes de quedarme estancado. Además, el que se pega aquí trasciende porque esta es una plaza demasiado importante. Yo decidí que si quería pegarme lo iba a hacer primero aquí", reseñó.

Sobre las letras de las canciones

Para él hay música para todos los gustos. "Hay un alto y un bajo mundo. Hay letras que a lo mejor tú no entiendas, pero hay alguien del bajo mundo que te puede explicar y lo disfruta. Y si no haces música que les guste no te darán el apoyo", dijo.

"Yo hago música urbana hip hop, trap, rap, pero de vez en cuando, como la República Dominicana es la casa del dembow, de vez en cuento tiro uno que otro", respondió durante la entrevista, al ser cuestionado sobre su estilo musical.

Y agregó: "No me limito porque hacer música es hacer todo tipo de música, no quedarme en la primera base ni en la segunda, hay que navegar en todo tipo de agua".

Su mayor sueño

Jayc La sensación lo tiene claro. Su sueño es en grande. "En cinco años me veo haciendo el Olímpico. Esa es mi visión, a lo grande. Veo que muchos artistas de aquí dan pasos grandes y esos pasos grandes a mí me motivan y yo quiero ir al Olímpico, y después de ese escenario llenar otros igual de importantes en otras partes del mundo", finalizó.