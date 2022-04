Lista de ganadores de los premios Grammy 2022

Lista selecta de ganadores de los premios Grammy, que en su 64ta edición se entregaron el domingo en Las Vegas.

— Álbum del año: “We Are”, Jon Batiste.

— Grabación del año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic.

— Canción del año (premio a los compositores): “Leave The Door Open”, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic).

— Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo.

— Mejor interpretación pop solista: “Drivers License”, Olivia Rodrigo.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Kiss Me More”, Doja Cat con SZA.

— Mejor album pop vocal: “Sour”, Olivia Rodrigo.

— Mejor album pop vocal tradicional: “Love for Sale”, Tony Bennett y Lady Gaga.

— Mejor álbum dance/electrónico: “Subconsciously”, Black Coffee.

— Mejor album de rock: “Medicine at Midnight”, Foo Fighters.

— Mejor álbum de música alternativa: “Daddy’s Home”, St. Vincent.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Table for Two”, Lucky Daye.

— Mejor álbum de R&B: “Heaux Tales”, Jazmine Sullivan.

— Mejor álbum de rap: “Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

— Mejor álbum country: “Starting Over”, Chris Stapleton.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

— Mejor álbum de latin jazz: “Mirror Mirror”, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

— Mejor álbum góspel: “Believe for It”, CeCe Winans.

— Mejor album de música cristiana contemporánea: “Old Church Basement”, Elevation Worship and Maverick City Music.

— Mejor álbum pop latino: “Mendó”, Alex Cuba.

— Mejor álbum latino urbano: “El último tour del mundo”, Bad Bunny.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/04/rubén-blades-juanes-haciendo-gestos-con-la-cara-pintada-9028d972.jpg Rubén Blades, Bad Bunny y Juanes, entre los latinos ganadores. (FUENTE EXTERNA)

— Mejor álbum latino de rock o alternativo: “Origen”, Juanes.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “A mis 80s”, Vicente Fernández.

— Mejor álbum latino tropical: “SALSWING!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

— Mejor álbum de reggae: “Beauty in the Silence”, Soja.

— Mejor álbum hablado: “Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis”, Don Cheadle.

— Mejor álbum de comedia: “Sincerely Louis C.K.”, Louis C.K.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “The United States vs. Billie Holliday”.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): “The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera; “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/04/mujer-con-vestido-de-color-negro-861fb62d.jpg La artista Olivia Rodrigo, una de las grandes ganadoras. (AFP)

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: “Freedom”, Jon Batiste.

— Mejor película musical: “Summer of Soul”.

RELACIONADAS Olivia Rodrigo se proclama mejor nuevo artista en los Grammy