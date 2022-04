Kanye West gana un Grammy a la Mejor interpretación de rap

El rapero norteamericano Kanye West ganó un Grammy a la Mejor interpretación de rap melódico por "Hurricane".

El artista de "Famous" también está nominado al Mejor álbum de rap por "Donda", el trabajo discográfico en homenaje a su madre, y compite con “The Off-Season”, J. Cole; “Certified Lover Boy”, Drake; “King’s Disease II”, Nas; “Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

El talentoso artista nacido en Chicago ha logrado en su carrera 22 gramófonos y 75 nominaciones. Este es el número 23 que obtiene.

Hace una semanas se informó que Kanye fue vetado de participar en la gala por su conducta en redes sociales. Todavía se desconoce si aún podrá participar.

Esta noticia del veto en la gala de los Grammy llega semanas después de que Instagram suspendiera su cuenta por 24 horas, por quebrantar la política de acoso de esta red social, informaron medios locales.

El famoso cantante no podrá publicar más contribuciones ni mensajes en su cuenta durante este tiempo.

Según el canal CNBC, Meta, la compañía a la que pertenece Instagram, podría tomar más acciones contra West en caso de que vuelva a enviar nuevos mensajes ofensivos.

Daniela Pujols Apasionada del arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.