DJ RJ anuncia gira por Europa y Estados Unidos para este 2022

Con más de 12 años en la industria de la música, Argelis José Méndez, nombre de pila de DJ RJ, es el actual director de las emisoras La Kalle 107.3, Independencia 93.3 y Mortal 104.9.

En esta emisora donde mantiene su programa “La Mezcla del Tapón” en horario 'prime time' de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. junto a DJ Joel, importante programa del género urbano.

Actualmente anunció que realizará una gira por varias ciudades de los Estados Unidos y Europa.

Dijo que no es la primera vez que realiza un tour por amplias ciudades, ya que se ha presentado en conciertos de las Islas Vírgenes, Miami, Boston, New York, New Jersey, Philadelphia, entre otros.

Aunque se ha manejado bajo perfil lo consideran entre el top 5 de los disc jockey mejores pagados y valorados de RD, donde realiza múltiples presentaciones tanto en dominicana como en el extranjero.

DJ RJ mantiene una amplia actividad en producción musical en todas sus plataformas de youtube y sus plataformas de redes sociales, se ha presentado en importantes escenarios y en las discotecas más modernas y prestigio de RD, trabajando de manera continua, convirtiéndose en uno de los DJ más cotizados de todo el país, indica una nota de prensa.

Con amplia experiencia en producción musical y respeto en la industria de la música, RJ ha colaborado con casi todos los artistas del género urbano.

