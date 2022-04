Eladio Carrión, Dj Dito Bernard y El Mayor Clásico en show de Punta Cana

El show “Welcome to the Summer 3” regresa el viernes 15 de abril en la discoteca Imagine Punta Cana con exitosas figuras de la música urbana.

La cartelera incluye al boricua Eladio Carrión, quien ha sido uno de los artistas más famosos de la escena del trap que ha conquistado el público anglosajón y latino por igual.

Temas como “No te deseo mal”, “Me gustas natural”, “Ausente”, “3am”, “Gucci Fendi”, entre otros de su repertorio serán cantados con el estilo único que caracteriza a Eladio con canciones y trap que tocan fibras sensibles del corazón de sus oyentes.

Asimismo, el Mayor Clásico, se dará cita con una propuesta divertida y vanguardista al ofrecer a su público con canciones como “No Tengo Para”, “Galapin”, “Versace”, “Tanto que me Gusta”, “Llegó tu Para”.

Indica una nota de prensa que el Dj Dito Bernard también estará en la cartelera con una participación estelar hará unas mezclas explosivas como las que hizo cuando puso a bailar a Lebrón James y a Adele, durante la fiesta de boda de la súper estrella de la NBA, Anthony Davis. Angel Productions y SA Concert son los productores del evento.

“Hemos preparado una fórmula en la que la gente disfrute plenamente con la propuesta para que desde el viernes 15 de abril empiece a bailar en un fin de semana especial por demás”, expresó Ángel Laureano, productor del concierto.

Angel Productions y SA Concerts han realizado conciertos con Ozuna, Bad Bunny, y para este sábado Santo anunciaron a Arcángel, Rochy RD, DJ Adonis y Mike Towers en el anfiteatro de Blue Mall.