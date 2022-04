El Alfa presenta nuevo look y álbum 'Sabiduría': "El que no se actualiza se va a quedar"

Agradecido, feliz y maduro, así se mostró el cantante urbano El Alfa en esta etapa de su carrera, razón que dio el nombre de su nuevo álbum, "Sabiduría", el cuarto de su carrera artística.

Enmanuel Herrera, nombre de pila del intérprete, ofreció un encuentro con la prensa este jueves para dar detalles de su producción de 14 temas, que incluye colaboraciones con nuevos artistas como Lenier y Valentino, además de la colombiana Farina.

Por supuesto, el factor sorpresa fue él mismo, ya que llegó con un nuevo look: una melena negra, dejando atrás las trenzas y el pelo rizado para irse con el cabello lacio. No especificó si es una mezcla de su cabello con extensiones o peluca, lo que sí afirmó es que lo hace para innovar.

"Quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí. Esto de yo hacer mi cuarto álbum es algo que me da satisfacción personal porque hacer un álbum se trata de tu expresarle al mundo como artista no tan solo tu madurez musical sino como persona", expresó al ser interrogado por los periodistas.

"Sabiduría" llega luego de "Disciplina", su primer disco compuesto por siete canciones, seguido de "El hombre", un nombre con el cual se identifica y "El androide" porque "soy una persona que no duermo con el trabajo, me despierto cuando estoy cansado".

El urbano motivó a los jóvenes artistas a seguir trabajando porque ya las puertas se abrieron y pidió al público que apoye. "Lo que hace falta es que cualquier artista que se pegue lo apoyemos, que los artistas encuentren el camino", consideró.

Aunque muchos dicen que los términos que se usan en las canciones solo los entienden los criollos, para El Alfa este ha sido su éxito. "Los éxitos de El Alfa son por jergas dominicanas".

Por eso declara que "todo el mundo quiere grabar dembow" y prueba de ellos son los urbanos internacionales que vienen al país a grabar. "La República Dominicana se ha vuelto la contentura del mundo", dijo.

Hoy hace lo que nunca

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/mujer-de-pie-con-traje-de-color-negro-2f3bd6fd.jpg El Alfa presentó las canciones del álbum en la rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

Con mucha tranquilidad afirmó que hoy actúa de manera diferente. Prueba de ello es el junte con El Mayor Clásico en el tema "Galapin" luego de años de rivalidad musical.

El Alfa confesó lo siguiente: "El que venía en el pasado y me decía hay que cambiar eso, yo le decía -ruede-, y ahora yo le dijo: 'Ponga lo que usted quiera'".

Dijo que el álbum también recibe el nombre de "Sabiduría" porque es una característica principal de su carrera artística, permitiéndole tomar "mejores decisiones a lo largo del tiempo" para "subir los escalones del éxito musical".

El disco cuenta con la producción de expertos de distintas latitudes, iniciando con Chael Produciendo, el productor detrás del éxito mundial “La mamá, la mamá”. También participan el dominicano La Nota, y, desde la ciudad de Miami, los cubanos Mauro y Lenier, quienes volcaron su “flow” en el trabajo musical.

El primer sencillo promocional del álbum es “Máquina de dinero”, una canción que representa un “salto” gigante en la carrera artística de El Alfa, ya que cuenta con la colaboración del rapero americano French Montana, y con los nuevos exponentes criollos Braulio Fogón y Kaly, Ocho.

Además de las colaboraciones con Lenier, T.Y.S, Valentino y Farina e incluye el popular éxito “Galapin”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-596023da.jpeg Santiago Matías (Alofoke) llegó acompañado de su hijo recién nacido Prince a compartir con El Alfa. (JOSÉ ARIAS/ DIARIO LIBRE)

Junte con Daddy Yankee

El urbano es el único dembowswero en el último álbum del "Big Boss", "Leggendary". Luego de colaborar juntos en el tema "Pam Pam" con J Quiles El Alfa volvió a colaborar con quien considera su ídolo y su ejemplo a seguir.

"Él me puso la mano en el hombro y me dijo -yo estoy sorprendido con todo lo que tu has hecho-".

Y agregó: "Siempre ha creído en el género dominciano. Es mi ejemplo a seguir".

Y agradeció a Raphy Pina, el mánager de Daddy Yankee y prometido de la cantante Natti Natasha.

En los últimos años algunos famosos han hablado de depresión. El Alfa dice encontrarse feliz en todos los sentidos y con su peculiar "echavaineo" expresó que estuviese triste si siguiera en la pobreza.

“Sabiduría” está disponible para streaming en todas las plataformas digitales de música.

Su reto, según expresó, es que la música urbana hecha en República Dominicana sea mundial. "Ya es tiempo de que la música de RD se expanda hasta el mundo completo, que cuando una canción se pegue se pegue en América Latina completo y en todos lados".

"Es un logro personal llevar mi carrera sin disquera. Lo que menos ustedes crean yo lo voy a hacer", concluye.

Entre los urbanos que asistieron al encuentro estuvieron Kaly Ocho, Mark B, Haraka Kiko, La Materialista, entre otros.

