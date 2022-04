Flaco Quintero: un artista del trap que apuesta a la calidad

En tiempos donde la música urbana parece hacerse a vapor, propuestas como las del urbano "Flaco Quintero" son dignas de reseñar. Él apuesta por el trap, un subgénero del rap que se diferencia de otros por su ritmo, arreglos electrónicos densos y sombríos, además, de su fuerte influencia del hip hop, tanto estética como técnicamente.

Nacido en Santo Domingo, Elio Lissandrello, su nombre real, es hijo de padre itailiano y madre dominicana que descubrió el amor por el rap desde muy temprana edad. "Me fui a vivir a Itailia con mi madre, mi padre (fallecido) vivía aquí y no quería regresar a su país y allá tuve mi primer encuentro con el rap. Me metí en eso de la música en Sicilia", dijo a Diario Libre durante una entrevista.

Como todo inmigrante no le fue tan fácil destacar en el país europeo y sus inicios lo delata. "Yo trabajaba parttime. Trabajaba de camarero. Era un poco complicado porque en Sicilia solo se trabaja en verano cuando van los turistas, los meses de frío casi no hay actividades económicas, por lo que pasaba muchas dificultades", admitió.

Sin embargo, dice que gracias a un amigo pudo avanzar en la música. "Empecé en esto de la música a los 14 años. Grabé un coro y me enamoré de esto, luego con un amigo que tenía la posibilidad de tener los equipos y él mismo grababa y hacía los videos aprendí el proceso", expresó.

"Luego- continúa- cuando tenía unos cuantos temas un cuñado fue a visitarme y a él le gustó uno". Él le instó a venir al país a desarrollar su concepto musical.

Desde ese entonces han pasado tres años. Y ahora, mucho más maduro y enfocado presenta nueva música apostando al trap. "Yo me he concentrado en el trap. Me enamoré de ese género y empecé a estudiarlo, porque le debo un respeto a la música, con ella busco provocar una emoción a alguien y con el trap siento que lo consigo", reveló.

"Quintero fue el primer tema que lanzamos. Le hice un Ep y funcionó bastante bien en las plataformas. En realidad, tengo como dos años trabajando bien el proyecto.

Panorama urbano dominicano

Se fue del país a Italia cuando tenía 10 años y a su regreso dice que ha visto como la música urbana ha tenido cierta evolcuión, aunque no en todas las áreas urbanas. "En ese tiempo eran muy pocos los artistas dominicanos que se destacaban en el género urbano, pero aparte de los raperos que son duros como Cirujano o El Lápiz, no tenían tanto impacto. A mí el dembow de ese tiempo no me gustaba porque no sonaban con la calidad que lo hace ahora", señaló.

"No estaba muy pendiente a eso. Pero hubo una ola de trap que se pegó bastante. Incluso, lo escuché cuando estaba en Europa. Más o menos en el 2012 todos los que hacían rap pasaron al trap, y ahí empezó una serie de artistas que se apasionaron con esa cultura. Y ahí llegó la influencia en mí del rap", argumentó.

"Aquí en RD había unos muchachos que estaban haciendo trap con muy buen nivel. Julian es uno de ellos. Cuando vine de Italia quería grabar con artistas de ese tipo. De ahí mi decisión de grabar con Mafia como productor que es muy bueno", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/trap-52-b8ed0cc2.jpg Flaco Quintero (FUENTE EXTERNA)

Para él hablar de música le apasiona, y cómo no, si le cambió la vida. "Yo amo la música porque me ha ayudado a salir de momentos complicados. Yo empecé a hacer rap y el hip hop, y me di cuenta que a través de estos géneros musicales podía contar algo, desahogarte y transmitir algo de lo que estás sintiendo en un momento determinado. Al final, el rap como la música en general es una forma de expresión", relató.

"A mí la música me dio un norte. Yo llegué a un cuarto de bachiller y eso me limitó en la búsqueda de trabajos importantes, tanto en Italia como aquí solo podía trabajar en áreas como la camarería. Aquí ganando el mínimo y allá solo trabajando por temporadas. Y la música me ayudó a reencontrarme y tener una fuente real de ingresos y de salir adelante", confesó.

"La música me ha ayudado también a crecer como ser humano aparte de las personas increíbles que me ha ayudado a conocer. Sea allá o aquí alrededor de la música hay mucha gente talentosa que te ayudan a expandirte más", reveló, sin dejar de señalar los sacrificios, porque para nadie es un secreto que se debe invertir mucho tiempo y recursos para sacar adelante un proyecto musical.

“En un principio gastaba más de la mitad en desarrollar el proyecto y luego cuando decidí venir al país, dejé amigos y mi novia en Italia por seguir mis sueños”, argumentó. “Sabía que tenía un potencial y tenía que hacer lo que fuera para hacerlo crecer”, agregó.

Nuevos proyectos

Este año promete soltar mucha música. “Tengo muchos temas que pienso sacar. He hecho más de 50 temas con muchas colaboraciones. El primero que voy a soltar es el EP con Mafia como productor con documental y videoblog”, adelantó.

Pero no se detiene ahí él tiene en carpeta un proyecto más amplio que espera sacar próximamente. “Tengo en mente juntar a todos los artistas con los que he compartido, que son talentosos y han vivido esto conmigo, y hacer un álbum y darle un tema cada uno con el que se identifiquen y hacer un concepto bien duro, que tenga un poco de cada género de ellos. Y también tirar algún reguetón y dembow para los que me piden hacerlo”, concluyó, al tiempo de instar a los que, como él tienen el sueño de la música a no cansarse en el proceso. “Tienen que empezar, dar el paso, disfrutar el proceso y ser perseverantes”, reseñó.