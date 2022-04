Frank Ceara: "El doble sentido ya no es doble sentido, es directo"

Frank Ceara reveló que ya el doble sentido ya no es doble sentido, es directo, y no es más que directo, es explicito ( ARCHIVO )

El cantante y compositor dominicano, Frank Ceara, asegura que las malas palabras que muy frecuentemente se utilizan en la música se agotan, debido a la gran exposición que tienen en la actualidad.

‘’La verdad que la pregunta es, que más van a decir?, porque se les está agotando las malas palabras’’, indicó Ceara.

Al ser entrevistado en el programa ‘’Mas Cerca’’, que se transmite por La Rocka 91.7 y Youtube, bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel Garcia, Marisol Mendoza y Vicente Bengoa, dijo que en la música urbana ya no utilizan palabras con doble sentido, sino directas y explícitas.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre por los productores del programa, el artista deploró el contenido de algunas canciones. ‘’El género no tiene nada que ver, es vulgar. Ya el doble sentido ya no es doble sentido, es directo, y no es más que directo, es explicito’’, puntualizó.

Sostiene que las malas palabras no son música, sino un ruido que dejará de ser novedad.

‘’Esa música que es ruido, no es música, la letra no es música, la música si. Entonces yo voy a favor de la música y del género, ahora el que usa ese medio para llegar diciendo las malas palabras nunca va a estar en mi lista’’.