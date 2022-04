La condena que solicitó la fiscalía federal contra Raphy Pina

De ser acogida la recomendación de la fiscalía federal en Puerto Rico, el empresario artístico Raphy Pina Nieves podría pasar hasta un lustro tras las rejas. Solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión para el productor.

De acuerdo al medio puertorriqueño "elnuevodía", así lo plantearon los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

Será el próximo 18 de abril cuando se realice la vista de sentencia para Pina ante el juez Francisco Besosa.

Aunque señalaron que el informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Entre sus planteamientos, destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”.

Lo que dice su defensa

La defensa alertó que durante el juicio la corte cometió una serie de errores que condujo al jurado a tomar prejuicio contra el imputado, considerar hechos que no fueron presentados como evidencia y coartó a Pina Nieves del derecho de presentar una defensa completa.

Pina Nieves, quien fue encontrado culpable por un jurado federal el pasado 22 de diciembre por posesión ilegal de un arma de fuego y posesión ilegal de un arma de fuego automática, enfrentará su vista de sentencia el próximo 1 de abril.

Los fiscales se refirieron al caso de 2016 en el que Pina Nieves se declaró culpable por cargos de fraude bancario.

En ese sentido, los fiscales señalaron que, a sabiendas de que no podía poseer armas por la convicción anterior, “no solamente poseyó dos armas de fuego y 500 municiones, sino que poseía un arma automática que no tenía derecho a tener aun cuando no fuera un convicto”.

También alegaron que Pina Nieves falló en deshacerse de las balas que tenía antes de perder la licencia tras declararse culpable en el primer caso.