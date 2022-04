Nacho revela el verdadero estado de salud de Chyno Miranda

Desde hace un tiempo el cantante venezolano Chyno Miranda se encuentra alejado de la vida pública y poco se sabe de su estado de salud. Nacho, su excompañero del dúo Chino y Nacho se pronunció sobre el estado de salud de su colega, de quien solo se sabe que se fue a vivir a Venezuela desde Miami tras su ruptura con la madre de su hijo, la influencer Natasha Araos.

Durante una entrevista ofrecida para el programa televisivo Hoy Día, transmitido por la cadena hispana Telemundo, Nacho aseguró que por los momentos no ha podido tener contacto directo con Chyno; sin embargo, se comunicó con un familiar del cantante en Venezuela y le aseguró que se encuentra estable.

“A través de una prima de él, y que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, aseguró Mendoza sobre quien fue su compañero en la agrupación Calle Ciega y luego en el dueto Chyno y Nacho.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/14/grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-833a180c.jpg La última presentación de Chyno Miranda con Nacho. (FUENTE EXTERNA )

En el año 2020, Jesús Alberto Miranda, nombre real de Chyno, se contagió de Covid-19 y desde entonces ha estado enfrentando las secuelas de la enfermedad, como ha sido una neuropatía periférica, misma que le ha impedido caminar con normalidad, puesto que afecta el sistema nervioso central. Dicha condición le ha causado debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en los pies.

El artista habló el año pasado de la dramática situación en la que se encontraba, al contraer el COVID-19, que casi lo deja paralítico.

“El COVID-19 desencadenó un compromiso en el sistema nervioso que dio pie a una neuropatía periférica”, dijo.

El artista, contó que enfrentó una encefalitis o inflamación del cerebro y dijo que fueron momentos difíciles, tuvo mucha depresión y mucha tristeza.

“Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo y de verdad me sentí muy mal”, agregó.