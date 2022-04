Bachatero Teodoro Reyes sufre accidente de tránsito en carretera Sánchez-Samaná

El popular bachatero Teodoro Reyes sufrió un accidente de tránsito la noche de este Jueves Santo cuando viajaba por la carretera Sánchez en Samaná.

En la cuenta oficial de Instagram del intérprete de "Los pobres también aman" dieron a conocer la noticia. Salió ileso del accidente, sufrió lesiones leves, por lo que se vio obligado a cancelar sus actividades hasta nuevo aviso.

Reyes compartió las fotografías de cómo quedó el vehículo en que se desplazaba evidentemente destrozado, una yipeta marca Chevrolet color rojo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/imagen-digital-de-un-coche-a6625041.jpg Parte afectada del vehículo en que Teodoro Reyes sufrió el accidente. (FUENTE EXTERNA)

“Hola mis amigos le habla Teodoro Reyes. Les informo que la noche del Jueves Santo he sufrido un accidente en la carretera Sánchez Samaná dónde he sufrido lesiones leves, las cuales me veo obligado a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes para rato", informó.

Los seguidores le desearon pronta mejoría. "Dios lo cuide maestro", "Gracias a Dios todo está bien", fueron parte de los comentarios.

Teodoro Reyes (27 de marzo de 1954), oriundo de Nagua, es ciego desde su nacimiento. Desde niño tuvo inclinación por la música, pero no fue hasta estudiar en la Escuela Nacional de Ciegos en Santo Domingo donde decidió entrar de lleno a ella.

Uno de sus éxitos recientes (Ileso) fue en colaboración de Romeo Santos para el álbum "Utopía" del denominado "Rey de la bachata".

El videoclip de "Ileso" tiene 124 millones de vistas en Youtube.

Otros temas famosos del bachatero que popularizó la frase "Se soltó Teodoro" son "Moriré bebiendo", "Vuelve con tu papá", "La quiero y es ajena".