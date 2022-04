Disco "Heritage" de Aisha Syed en selección de Radio France

La violinista dominicana Aisha Syed fue escogida por su nuevo disco "Heritage" por la prestigiosa emisora francesa Radio France en su selecta sección de música clásica junto a grandes maestros del género.

Otras emisoras de radio de gran calibre como la BBC Radio 3 de Londres, Inglaterra, previamente han colocado interpretaciones de la artista dominicana, incluyéndola en su afamada lista de Interpretaciones Milagrosas.

Aisha, quien recientemente realizó su debut en el Kennedy Center de Washington DC con aforo lleno y lanzó su más reciente disco "Heritage", el cual ha sido celebrado por publicaciones en Canadá (The Whole Note), Inglaterra (Congleton Chronicle) y Latinoamérica, continúa su gira mundial "Herencia Latina World Tour".

La artista estará viajando por tres continentes y estará realizando conciertos con las más importantes orquestas sinfónicas en distintos países y ciudades incluyendo su debut en Ohio interpretando el concierto de M. Bruch en sol menor, en Ecuador con la Orquesta Sinfónica Nacional.

Ejecutará también el concierto de Tchaikovsky en re mayor en Argentina e interpretando el concierto en Sol menor de Prokofiev no. 2.

Seguirá en su país, República Dominicana, con una gira de conciertos, en Chile interpretando el concierto de Johannes Brahms en re menor y recitales en Inglaterra, Italia y Suiza además de conciertos en Asia y otros estados en Estados Unidos.

Una nota de prensa enviada a este medio detalla que este año en adición a su apretada agenda de conciertos internacionales, Aisha estará realizando la V Clínica Musical de su Fundación Music for Life en RD.

Para el pasado mes de marzo y la celebración del día internacional de la mujer la renombrada revista británica The Strad escogió la historia de Aisha y su fundación Music for Life por su labor filantrópica para un artículo especial que se tituló "Music for Life: Enhancing Music Education in the Dominican Republic" (Music for Life: Abrazando la Educación Musical en la República Dominicana).