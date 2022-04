Becky G estrena "No mienten", un adelanto de su nuevo disco

La cantante Becky G estrenó este jueves la canción "No mienten", tema que forma parte de su próximo álbum "Esquemas" que estará disponible en las plataformas digitales el próximo 13 de mayo bajo el sello discográfico Kemosabe Records/RCA Records/Sony Music Latin.

"Esquemas" es el tercer álbum de estudio de Becky y llega en un momento increíblemente emocionante para la superestrella mundial, ya que su actual sencillo "MAMIII" con Karol G continúa siendo una sensación global. Recientemente la cantante sorprendió a los fanáticos en el primer fin de semana de Coachella para interpretar el sencillo con Karol durante su set. Tras su lanzamiento a principios de este año, "MAMIII" debutó en el top 20 del Billboard Hot 100 después del lanzamiento (#15) y en el top 10 en la lista de sencillos Billboard Global 200 (#4), la entrada más alta hasta la fecha tanto para Becky G como para Karol G. El sencillo ha acumulado la impresionante cifra de 350 millones de reproducciones en todo el mundo hasta la fecha, con más de 150 millones de reproducciones solo en Spotify. Con "MAMIII", Becky G ha ganado su tercer #1 en el Billboard Latin Airplay Chart ("Mayores", "Sin Pijama" y ahora "MAMIII"). El video musical "MAMIII" fue lanzado la semana pasada y ha acumulado un total de 5 millones de visitas y presenta Angus Cloud.

Acerca de BECKY G

La galardonada cantante, compositora, actriz y activista Becky G nació para el centro de atención, y su carrera multifacética se perfila como nada menos que icónica. Los logros de la superestrella mundial de 25 años incluyen tres éxitos número uno en las listas Billboard Latin Airplay ("Mayores", "Sin Pijama" y "MAMIII"), un papel protagonista en "Power Rangers", estrella invitada en la serie ganadora del Emmy de Fox TV "Empire", su propia marca de belleza Treslúce y el programa de Facebook Watch "Face to Face with Becky G".

Ha realizado giras junto a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Prince Royce, Pitbull y CNCO, entre otros. Becky ha ganado el American Music Award a la Artista Femenina Latina Favorita dos años seguidos (2020 y 2021) y el E! Premio People's Choice para El Artista Latino de 2020. Fue galardonada con el Latin AMA por Artista Femenina Favorita dos años seguidos (2018 y 2019) y recibió el AMA Latino por Canción Urbana Favorita (por "Mayores") en 2018. También se le presentó el Botón De Reproducción Diamante de YouTube por superar los 10 millones de seguidores en la plataforma (ahora tiene más de 18M). Su álbum debut Mala Santa fue lanzado en octubre de 2019 y ha sido certificado 8X Platino en los Estados Unidos, Platino en España y Oro en México.

Como nieta de inmigrantes mexicanos, nacida y criada en Inglewood, California, Becky no es ajena a las dificultades y es una apasionada de su comunidad. Ella usa su plataforma masiva para hablar en contra de la desigualdad y crear conciencia sobre temas sociales, incluidos Black Lives Matter y DREAMers, y se ha esforzado por retribuir a su comunidad en el camino.

Becky obtuvo el premio Agente de Cambio en los Premios Juventud 2020 por su activismo y el uso de su plataforma para inspirar un cambio positivo. En 2019, aceptó el Premio Extraordinario a la Evolución en los Latin American Music Awards 2019 por su éxito como joven intérprete que ha alcanzado la cima del éxito en un corto período de tiempo. También ha sido honrada por la Academia Latina de la Grabación como una de las Leading Ladies in Entertainment (2018) y por su ciudad natal de Inglewood, California por sus contribuciones a la comunidad hispana; ha sido reconocida como una de las "18 Teens Shaking Up Pop Culture" de Rolling Stone y una de las "21 Under 21" de Billboard.

Después de haber lanzado exitosas colecciones de maquillaje para la marca Colourpop, Becky G lanzó recientemente su propia marca de belleza, Treslúce. Treslúce Beauty crea, celebra y apoya la herencia y la cultura latina con formulaciones de alto rendimiento, conscientes y veganas que ofrecen un arte de alto impacto. Treslúce está inspirado en la herencia mexicana de Becky y busca celebrar todas las culturas latinas.