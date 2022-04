Tokischa, en medio de polémica tras pedir que liberen a Rochy RD

La controversial exponente urbana Tokischa es objeto de críticas este jueves tras publicar una foto tomada con un t-shirt que decía "Free Rochy. Team Wawawa". También colocó un mensaje en el cual afirma que las menores de edad tienen sexo a cambio de dinero.

La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram a la cual le puso de pie de foto: "#FREEROCHY team WAWAWA pal Mundo entero!".

A pesar de que la fotografía, tomada en Los Ángeles cerca del icónico cartel de Hollywood, fue borrada de su red social solo bastaron segundos para que los internautas y medios de comunicación se hicieran eco de la publicación, volviendo a la intérprete de “Linda” tendencia en Twitter.

Críticas y apoyo

Usuarios de las redes sociales han reaccionado con mensajes negativos hacia la cantante como: "Nada me sorprende, pero en su mejor momento de su carrera y mira", "No lo' ta’ ayudando no", "Estando tan cerca de tocar la cima y ella misma se mete la pata", entre otros. Estos comentarios refieren a que justo este jueves, la cantante fue noticia debido a que tema "Estilazo" fue escogido para sonar durante el draft de la NFL de los Estados Unidos.

En cambio, otras personas entienden que la cantante dijo la verdad sobre la actividad sexual de algunas menores.

"Pero mintió? Las chamaquitas nunca dejarán el chapeo sin importar la edad, desafortunadamente, ya nuestro país está dañado", "Ojo, aunque está mal que se esté publicando este tipo de cosas, lo que ella está diciendo es verdad" y "Pero no dijo una mentira, lamentablemente es algo que se vive día a día", son algunos de los comentarios que salieron en su defensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/un-hombre-parado-en-un-campo-4748b5b0.jpeg La cantante dominicana Tokischa subió una foto en su Instagram apoyando liberen al urbano Rochy RD. (FUENTE EXTERNA)

A pesar de los obstáculos y escándalos en los que se ha visto involucrada, Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la artista, ha logrado posicionarse en el mercado internacional.

En la 87.ª edición de la Reunión Anual de Selección de Jugadores (Draft) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), celebrado desde este jueves 20 de abril hasta el próximo sábado 30 en Las Vegas, el tema musical escogido es la canción "Estilazo", de Tokischa junto al productor de música electrónica estadounidense Marshmellow.

El tema tiene previsto salir en las plataformas digitales este viernes 29 de abril y ha generado expectativas entre los fanáticos de la dominicana.

Esta es la primera vez que la NFL escoge una canción de un cantante criollo como tema oficial del Draft. No obstante, otras ligas deportivas ya han apostado por temas dominicanos para musicalizar sus promociones.

Sobre el caso de Rochy RD

El cantante urbano Aderly Ramírez, conocido como Rochy RD, fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de 16 años a cambio de dinero. De acuerdo a las autoridades, podría haber más víctimas.

Según la información, Rochy RD acostumbra llevar a otras menores a la villa de Los Frailes, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, así como a mujeres adultas a las que supuestamente les paga hasta 10 mil pesos por mantener relaciones sexuales.

El Ministerio Público informó que trabaja para determinar si el intérprete de dembows tenía a su servicio una red de prostitución infantil.

La Fiscalía solicitará que se imponga la prisión preventiva contra Rochy, mientras se desarrolla la investigación del caso. Le conocerán medida de coerción el próximo domingo.