Emmanuel: “Toda la vida es todo lo que he hecho musicalmente”

“Toda la vida Emmanuel” es el show que presentará el día 7 de este mes el destacado artista mexicano Emmanuel en el Teatro Nacional.

Con 45 años de carrera, cuya huella marcó con títulos como “Todo se derrumbó”, “Insoportablemente bella” o “Chica de humo”, el artista comenzó su nueva gira a final del pasado año.

Al conceder una entrevista por teléfono a Diario Libre, el artista expresó felicidad de reunirse con los dominicanos.

“Hemos tenido una experiencia maravillosa con este regreso a los escenarios. Interpretamos las canciones que han sido éxito. Desde que comenzamos a cantar la gente nos ha recibido con gran alegría”, contó emocionado.

Emmanuel siempre ha hecho una puesta que atrapa al público.

El colorido de su música evidencia su capacidad para reinventarse con el paso del tiempo.

“Toda la vida es todo lo que he hecho musicalmente y sé que la vamos a pasar muy bien en un país como República Dominicana que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos”.

La mano de Dios

Cuando repasa su vida ve el esfuerzo, la mano de Dios y agradecimiento.

“Todo lo que he hecho en mi vida, en mis tropiezos, en mis alegrías...Todos estamos en las manos de Dios. Creo que el arte tiene una gran responsabilidad que es llevar un momento de amor a la gente, de mucha alegría, por eso siempre digo que la gente tiene que salir con gran alegría”, apuntó el artista mexicano.

Nunca ha visto su carrera como un sacrificio, pero sí un esfuerzo continuo para llevar su propuesta al público. “Aunque hay algunas cosas que se sacrifican en el camino, como el cumpleaños de tu hijo o un nacimiento, pero por otro lado tienes la posibilidad de muchas otras cosas que te da la música”, contó.

Emmanuel dijo que espera reunirse con los dominicanos y sentir el calor que siempre ha recibido en el país.

El cantautor ha vendido más de 35 millones de discos. En Estados Unidos abrió la trocha al talento latino en importantes escenarios.

Medio ambiente

El mexicano siempre ha mostrado su preocupación por el medio ambiente y siempre ha llevado una relación en armonía con la naturaleza.

“Hoy hay mucha información en el sentido de qué es lo que nos rodea, y como tenemos que cuidarlo para poder vivir. Hay, por ejemplo lugares donde la gente toma agua de un manantial o un río, si eso no lo cuidamos, nos quedaremos con una agua contaminada, con una tierra que no produzca y espero que eso nunca llegue a ocurrir, pero para eso debe haber una toma de conciencia”, reflexionó.

Reconocimientos

El pasado año fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia, distinción que recibió con grata satisfacción.

"Con el público se crea una relación estrecha que se convierte en el hilo musical de su vida, una relación de amor " Emmanuel Cantautor “

“Cuando me entregaban un premio pues siempre lo vi como un reconocimiento a lo que habías hecho y un recordatorio. Este premio que me acaban de dar a la Excelencia Musical, te lo dan una sola vez en tu vida porque es el resultado que has tenido en tu carrera”, acotó.

Al recordar el momento, afirmó vio ese homenaje como un tributo a lo que había construido musicalmente. “Hablamos de los riesgos, de los cambios que uno ha hecho en la sociedad, en la grabación de discos y presentaciones artísticamente. Ese es un premio que si te da una gran satisfacción , lo recibí con gran ilusión, pero también mi familia y todo el público”, explicó.