Marc Anthony reaparece tras caída en Panamá; afirma está "bien"

El astro de la salsa Marc Anthony reapareció en sus redes sociales con un mensaje sobre su salud, luego de una caída que sufrió en las escaleras de un hotel poco antes de presentarse en un concierto en Panamá.

El artista habló en un video donde dijo sentirse bien. "Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar, estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan", afirmó el cantante de "Cambio de piel" y agregó que regresará pronto para "cumplir mi palabra, no soy un hombre de cancelar".

"Esto es simplemente para todas las personas que les interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Me lastimé la espalda. Soy un ser humano", expresó en el video colgado en Instagram acostado en una cama.

En solo minutos la publicación logró más de tres mil comentarios.

Detalles del accidente

El presidente de la productora panameña de espectáculos Magic Dreams, David Candanedo, dijo el jueves a la prensa local que el astro musical de 53 años sufrió una caída en las escaleras del hotel que le produjo una lesión en la espalda y que obligó a que lo atendieran médicos panameños.

“Hoy (jueves) nos informaron que él está bajo un cuadro de dolor importante y será traslado a su ciudad de residencia, que es Miami, para ser evaluado por otros especialistas”, señaló Candanedo.

Los organizadores en Panamá anunciaron poco antes de la medianoche por las bocinas que el artista no podía presentarse debido al percance. El espectáculo, que se había cancelado en febrero debido a un repunte de los contagios de coronavirus en el país centroamericano, congregó a varios miles de personas en el estadio de fútbol Rommel Fernández.

Candanedo también pidió a quienes adquirieron entradas que las guarden para una posterior reprogramación del concierto.

Los populares artistas de la música típica panameña, los hermanos Samy y Sandra Sandoval, y el salsero puertorriqueño Jerry Rivera se presentaron en la antesala del show.