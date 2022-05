Serrat y “el vicio de cantar” por casi 60 años en un memorable concierto

El reconocido artista español Joan Manuel Serrat ( 27 de diciembre de 1943) ama la vida y la música. Por eso no pudo elegir mejor título para su gira de despedida “El vicio de cantar: (1965-2022)”.

Tras su tour “Mediterráneo da Capo” en 2019, volvió a pisar suelo dominicano en 2022 con su última gira que pretende culminar en diciembre y donde repasa casi 60 años de trayectoria, pero Serrat, siempre conversador como el poeta que es, se sinceró con su público en medio de aplausos de que puede ser su última gira, pero no está listo para dejar de cantar ni componer.

Entre clásicos de la música iberoamericana, anécdotas y el humor que siempre lo acompaña, el cantautor español brindó una noche para recordar en un aforo a sus pies y a casa llena.

A las 8:39 de la noche con la exquisita banda dirigida por el director Ricardo Miralles de fondo, Serrat apareció en el escenario cantando “Dale que dale” recibido de pie y con aplausos. Muy sonriente, miró hacia el cielo y dio un beso, siguió con “Mi niñez” y “El carrousel del furo”.

De caminar pausado y voz impecable, el artista tomó la guitarra en varias ocasiones dando muestras de que sigue con la misma energía. “Buenas noches, damas, caballeros y neutrales”, soltó el cantautor haciendo reír a la audiencia. “Romance de curro el palmo” fue cantada visiblemente emocionado.

Antes de dar paso a las siguientes canciones, Serrat contó la historia que inspiró esa grabación, y en una de estas intervenciones agradeció a Penélope, Lucía, Juan, José, Alberto, y a aquellos nombres inmortalizados en su obra musical.

Dijo que los personajes son el quién de las canciones, no son ni de verdad ni de mentira, transitan en un limbo de emociones “y para ellos, los personajes, vaya todo mi reconocimiento”.

Fue el momento de seguir con “Señora”, “Lucía”, incluida en su álbum “Mediterráneo” en 1971, y “No hago otra cosa que pensar en ti”, un éxito que marcó la época de los 80.

Las interpretaciones representaron más de medio siglo de carrera en las que saltaba las décadas sin cierto orden, generando más emoción entre los presentes por saber qué seguía. “Es que los personajes tienen eso de maravillosos, que no envejecen”, expresó.

Lo social y el romance presente

En la década de los 70 e inicios de los 80 importantes cantautores dejaron escritas para la posteridad las preocupaciones sociales.

Joan Manuel Serrat fue uno de ellos. No faltó “Algo personal”, una sátira hecha canción con la que el denominado “Poeta iberoamericano” denuncia la corrupción.

“Se arman hasta los dientes en nombre de la paz… tienen doble vida son sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal”, dicen algunos versos.

Otra interpretación profunda fu “Nanas de la cebolla”, un triste retrato de la represión y la pobreza. Serrat volvió canción este poema del fenecido Miguel Hernández, a quien honró en el recital como un emblema de lucha. “Recordar a Miguel Hernández es un deber de España, un deber del mundo y un deber de amor”, fueron las palabras de Serrat. Con lágrimas en los ojos, agradeció en el cielo a Alberto Cortez, quien le puso música.

“Para la Libertad”, “Fiesta” evocaron esa época de la canción protesta.

Pasada la primera hora, Serrat sorprendió con su invitada, la artista dominicana Maridalia Hernández, y cantaron juntos “Aquellas pequeñas cosas”, siendo uno de los momentos más aplaudidos.

“Es caprichoso el azar” mostró en el escenario la hermosa voz de su corista y violinista Ursúa.

El emblemático “Mediterráneo” fue uno de los más coreados: “Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo…”

En un momento dijo muy atento: “Se saben bien el repertorio, qué maravilla, yo francamente las cantaría todas”.

“Hoy puede ser un gran día”, “Los recuerdos”, “Hoy por mí, mañana por ti” fueron la parte culminante de un repaso musical nostálgico, lleno de historia.

El poema hecho canción “Cantares” (1969) es una insignia del cancionero de Joan Manuel Serrat, en el que Serrat expresó:

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Al andar se hace camino,

Y al volver la vista atrás

Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.

Entre las anécdotas, recordó a sus padres, José Serrat, un obrero y anarquista español, y Ángeles Teresa, ama de casa originaria de Belchite (Zaragoza) y de Pueblo Seco, el barrio donde creció influyendo mucho en sus composiciones.

A ella le dedicó “Cancó de Bressol”, entonada con guitarra en catalán.

“Yo dejo los escenarios, pero no dejo de vivir, no dejo de querer, por tanto, si amo la vida, amo la música, amo la luz no les quepa duda que nos volveremos a encontrarnos por aquí por las calles de República Dominicana”.

Con estas palabras de un hasta luego y elogiando a los músicos que lo han acompañado por años, Joan Manuel Serrat hizo reverencia complacido y se despidió a las 11:00 de la noche con el clásico “Penélope”.

Los conciertos son producidos por César Suárez Pizano.

Fotos: Kevin Rivas