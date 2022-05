Turandot: Transmisión en vivo desde el Metropolitan en Fine Arts

Este sábado 7 de mayo se transmite en vivo, desde el Metropolitan Opera House de New York en Fine Arts, Turandot de Giacomo Puccini (1858–1924), y se repone el miércoles 11 de mayo, como parte de las transmisiones en HD que podemos disfrutar en esta Temporada del Met, que ya es tradicional, gracias a Caribbean Cinemas y subtituladas en español.

Turandot cuenta la historia de una cruel princesa de la antigua China que exige a sus pretendientes que respondan a tres acertijos si quieren casarse con ella; en caso de no lograrlo, morirán. Calaf, un misterioso príncipe extranjero que no revela su nombre, acepta el reto y resuelve los tres enigmas. Turandot se resiste a entregarse al extranjero y éste le propone a su vez un acertijo: que adivine su nombre antes del amanecer. Si lo hace, él morirá; si no, ella accederá a casarse con él. Como beneficio adicional, el hombre que finalmente gana el corazón de Turandot obtiene más que solo la encantadora princesa. ¡También puede cantar lo que puede ser el número más famoso de la ópera, el aria de tenor “Nessun dorma!" - "¡Nadie dormirá!". Incluso las personas que piensan que nunca han escuchado un aria de ópera probablemente hayan escuchado esta, pues ha sido cantada por todos los grandes tenores y cantantes populares.

La producción de esta fábula de la China legendaria es un espectáculo suntuoso y opulento que tiene el sello del cineasta Franco Zeffirelli, sencillamente espectacular. En esta oportunidad, la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska será la encargada de protagonizar a la fría y orgullosa princesa, sustituyendo a la soprano Anna Netrebko, excluida por los conflictos de la invasión rusa al territorio ucraniano y la posición adoptada por la soprano en este tema. El tenor Yonghoon Lee es Calaf, el príncipe valiente decidido a ganarse el amor de la gélida mujer, mientras la soprano Ermonela Jaho encarna a la devota sirviente, Liù. El director italiano Marco Armiliato, con una exitosa carrera, dirige con soltura y seguridad la conmovedora partitura de Puccini, que cuenta además con la participación del veterano bajo Ferruccio Furlanetto, en el papel del ciego Rey Timur.

Turandot es el canto del cisne del compositor italiano, su última opera, la cual lamentablemente no pudo terminar, pues un cáncer de garganta acabó con su vida, y fue su discípulo Franco Alfano quien la concluyó. Estrenada en la Scala de Milán el 25 de abril de 1926, bajo la batuta del legendario Arturo Toscanini, Turandot es uno de los títulos más populares del repertorio, una ópera extraordinaria desde todos los puntos de vista, una ópera muy diferente del resto de las obras de Puccini. Que a todos envuelve. Amantes del género o no.