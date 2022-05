The Change" se presenta por primera vez en República Dominicana

La cantante dominicana “The Change” ha conquistado el público de otros países con su música, y ahora, por primera vez, se presenta en República Dominicana para confirmar su conexión con el país que la vio nacer.

Carmen Cambiaso, nombre real de la artista, comenzó a producir y a cantar a los 17 años, cuando -estudiando en Estados Unidos- descubrió la pasión de crear y expresarse con la producción y la escritura de canciones.

Al referirse a la elección de su nombre para su proyecto musical, Carmen explicó que: “Quería un nombre que me definiera, que fuera diferente y que me hiciera sentir cómoda. Por mi apellido mis amigos me llamaban así y dije ¿por qué no?”, cuenta en una entrevista a Diario Libre.

La artista, que lanzó su primera canción en 2018 bajo el título “Báilame” y que con ella contagió al público mexicano, se presenta hoy viernes 6 de mayo en La Gloria Rooftop a partir de las nueve de la noche, para complacer a sus seguidores locales.

"The Change" ha logrado un reconocimiento importante en países como México y Estados Unidos y fue nominada como artista revelación femenina en Premios Lo Nuestro. Al referirse a la nominación dijo sentir mucho orgullo, felicidad y agradecimiento al ver que se reconocía el trabajo que ella ha venido haciendo.

La intérprete de “Hora loca” y “Niña de mis ojos” manifestó que se considera una artista versátil con capacidad para descubrir nuevos ritmos, pero hasta ahora ha realizado trabajos con ritmos de reguetón, alternativos, pop y tropicales.

En la entrevista confesó que próximamente saldrá una colaboración con el artista urbano Kiko El Crazy, que tiene mucho para ofrecer, donde ambos salen de su zona de confort y aportan al tema su esencia. “Unimos los dos géneros, definitivamente muestra más mi versatilidad y la de Kiko”.