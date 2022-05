Alejandro Sanz deja la piel en el escenario al presentar en el país “LaGira 2022”

“Que alegría tener la oportunidad cantar aquí, en esta ciudad bendita, en este país bendito”, fueron las palabras de Alejando Sanz luego subir al escenario para reencontrarse con su público dominicano emocionado y lleno de algarabía por su presencia este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Alejandro comenzó su repertorio con el tema “Hoy que no estás” y “Back in the City”, para luego hacerse acompañar de su pianista, el dominicano Chris Hierro, para cantar “Deja que te bese”, canción que interpreta con Marc Anthony.

El cantautor español, logró mantener conectada a su fiel fanaticada en cada una de las canciones que interpretó de principio a fin.

Un escenario lleno de luces y la luna de cómo protagonista, que en su momento fue capturada y presentada en las pantallas gigantes, adornaron la noche de la Alejandro Sanz.

El artista continuó con un medley de las canciones “El alma al aire”, “Regálame la silla” y “Hoy llueve”, para que el público volviera nuevamente a llenarse de emoción cuando sonaron los acordes de “Mi marciana”.

Los dominicanos en su banda

“Gracias por recibirnos así, y además porque en la banda tenemos tres dominicanos que esta noche están emocionados”, y tras una larga ovación del público presentó a Chris Hierro, a la baterista, Helen de la Rosa (la montra), y Karina Pasián, su corista, a quien luego llamó al centro del escenario para interpretar “Looking for paradise”, canción que canta a dueto con Alicia Keys.

Alejando continuó con “Lo que fuí es lo que soy”, “Cuando nadie me ve”, “Mi persona favorita”, “Labana”, y un segundo medley con “Amiga mía”, “He sido tan feliz” y “Hay un universo”.

Luego, artista hizo una pausa de sus canciones para interpretar la canción “Contigo” de su compatriota Joaquín Sabina.

“Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”, se escuchaba en todo estadio.

Tras dos horas, Alejandro cerró su concierto con su éxito “Corazón partío”, para luego tras la insistente ovación del público, regresar a escena en tres ocasiones.

En los últimos minutos del show, se integró un trío de guitarras, para junto a su banda para interpretar a ritmo de bulerías la canción “Viviendo de prisa”. Luego volvió a salir al escenario, con su piano como protagonista para cantar “Lo ves”.

Una vez más, Alejandro sale al escenario, esta vez para un medley final de canciones con “Y si fuera ella”, y “Este último momento”.

Alejandro, quien se retira este domingo del país, continuará su gira en Guatemala.