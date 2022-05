La banda de rock Jireh refresca su repertorio con su álbum "Nuevo Amanecer"

En un continente donde lo que predomina son los sonidos urbanos como el reggaetón, el dembow, el trap y el rap, la banda dominicana Jireh trae un aire fresco de rock a través de su álbum Nuevo Amanecer, con el cual buscan traer un poco de luz a las personas que se encuentran en un momento de oscuridad en sus vidas.

Jireh comenzó en 2015 cuando Jeri Vázquez, Rafael Sánchez y Xavier Cabreja se conocieron dentro del colegio cristiano al que asistían. “Los directores organizaban reuniones para los estudiantes y ahí se formó una pequeña banda donde estábamos nosotros tres. Y como nosotros vimos que teníamos el talento y que a la gente le gustaba lo que hacíamos, dijimos: ‘¿por qué no?’”, comenta Rafael. En ese momento nació Jireh, y así comenzaron a componer las primeras canciones.

Pero la banda se detuvo por un lapso de tiempo a raíz de un trágico episodio. En 2017, Xavier Cabreja tomó la decisión de quitarse la vida a causa de una profunda depresión. “Era algo que no esperábamos, fue muy fuerte y difícil. Él era una persona muy alegre, y no pensábamos que podía ocurrir algo así”, recuerdan sus integrantes. “Pero deteniéndonos en sus letras, nos dimos cuenta que algo lo estaba agobiando. En ‘Amanecer’ hay mucho de él. Y nosotros tomamos eso que pasó para llevar un mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan”.

Cuando el COVID–19 paró al planeta entero, el proyecto se reactivó para darle forma a las canciones y al disco. Durante el 2021, la banda lanzó 4 temas: “Hoy Puedo Ver”, “Gracia” y dos versiones del sencillo principal del álbum, “Amanecer”. El comienzo de la canción dice: “Voy buscando un nuevo amanecer / Que dé color / Lo que hago ya no quiero hacer / Pero recurro, otra vez”. Su letra es un fiel reflejo de una persona buscando una salida a su triste realidad y que recurre a Dios en su peor momento.

“Hay mucha gente que busca una palabra de aliento, que siente que no avanza, que no tiene valor ni esperanza. Y Nuevo Amanecer es esa palabra de aliento que necesitan las personas en un momento así. Busca traer un poco de luz en un tiempo tan oscuro. No importa que haya pasado, que tan bajo hayas caído, tú te puedes reinventar y seguir adelante”, dice su cantante.

Jireh se encuentra actualmente compuesta por Rafael Sánchez (voz), Jeri Vázquez (batería), Xavier Lara Demallistre (guitarra), Jorge Grullon (guitarra) y Hansell Genao (bajo). Mientras que la realización del álbum estuvo a cargo del ingeniero de grabación Natanael Medina, el productor Calo Malpartida de la banda Mesver (en Eternal Studio), Yohan Álvarez de Brain Crew Studio como ingeniero de grabación y Denise Franco (Coach Vocal).

La visión de Jireh es poder conectar con la gente a través de su música para que puedan encontrar esa palabra de esperanza para sus vidas. “Queremos hacer arte, el arte entretiene pero también inspira y educa. Y nosotros deseamos tener las tres partes”, termina diciendo la banda.

El álbum ya se puede escuchar en las principales plataformas digitales.