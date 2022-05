La trágica historia detrás de “Andrea”, tema del nuevo álbum de Bad Bunny

Con su nuevo disco “Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny no ha dejado de dar de qué hablar. En República Dominicana lo hizo por utilizar ritmos criollos como el dembow y el merengue de calle; además, por integrar frase de un conocido "influencer" local. Sin embargo, a nivel internacional su disco ha impactado por la canción “Andrea”, en la que narra la triste historia de una joven puertorriqueña víctima de un feminicidio.

En su nuevo material discográfico, Benito habló sobre el caso que conmocionó a su natal Puerto Rico, el de Andrea Ruíz. Como reseña el periodico "La opinión", fue el año pasado cuando las calles de dicha isla se alzaron en manifestaciones luego del feminicidio de la mujer de 34 años a manos de su expareja.

De acuerdo a los reportes, Andrea Ruíz abría pedido una orden de restricción de su victimario, Miguel Ocasio, luego de haber demandado el abuso físico y psicológico que sufrió durante su relación.

Sin embargo, la jueza a cargo del caso desestimó la solicitud por “falta de motivos”. Un mes después, Ocasio habría admitido haberla asesinado y tras el incidente, se quitó la vida en su celda.

“Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten; que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer, y un futuro lindo le inviten… Que le den respeto, y nunca se lo quiten“, se escucha en una estrofa de la canción.

Esta no es la primera vez que el cantante de 28 años se pronuncia en contra de la violencia a la mujer, en el clip de su canción “Yo Perreo Sola” incluyó un letrero en neón con la inscripción "Ni Una Menos", así como una reflexión sobre el respeto al género femenino.

Feminicidios en Puerto Rico

De acuerdo al periódico boricua "El vocero", en los primeros cuatro meses de este año en Puerto Rico han sido asesinadas al menos 20 mujeres.

La coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, explicó que las causas de estos feminicidios son múltiples, incluyendo algunos que han ocurrido en entornos familiares