¿Marc Anthony va por cuarta boda? Nadia Ferreira presume anillo y celebración

¿La cuarta boda de Marc Anthony se acerca? El astro de la salsa y la virreina del Miss Universo, Nadia Ferreira, al parecer se han comprometido.

La noticia trascendió luego de que la modelo paraguaya colgara en sus historias de Instagram una imagen luciendo un anillo de diamantes junto a la mano de Marc Anthony a propósito de la celebración que ha hecho el artista por los 23 años de su novia.

“Engagement Party!!!” (fiesta de compromiso), escribió Nadia en sus historias etiquetando a Marc en el post.

Aunque todavía no han colgado una foto oficial del compromiso en sus redes sociales, a la pareja se le vio celebrando, de acuerdo a un corto video difundido por la página de fans @marcanthonysalsaking, con otros amigos y familiares.

El texto del video que grabó un invitado decía: "Celebración del compromiso con la familia".

Además de que la bella paraguaya revelara la noticia, el locutor Enrique Santos, uno de los mejores amigos del salsero, confirmó la buena nueva y los felicitó en su perfil de Instagram.

Llama la atención que el compromiso entre el intéprete y la finalista de Miss Universo se da a tres meses de que hicieran público su noviazgo, en marzo pasado, reseña la revista Hola!

Además, la petición de mano se habría efectuado en el Sexy Fish en Miami, donde los vieron salir juntos agarrados de mano.

En su programa de radio de este viernes, Enrique Santos los volvió a felicitar. “Felicidades para los novios, para Marc y para Nadia. Muy contento por ustedes. Nadia, please ten cuidado. No me le vuelvas a fastidiar la espalda”, dijo Santos en referencia a la lesión que sufrió el intérprete de "Vivir mi vida" en Panamá.

Para Marc Anthony, este sería su cuarto enlace y Nadia se casará por primera vez. La última boda de Marc fue en 2014, con la modelo venezolana Shannon de Lima. En 2017 anunciaron su divorcio.

Marc estuvo casado con Dayanara Torres, del año 2000 al 2004 y tuvieron a los hijos Christian y Ryan.

De 2004 a 2014 estuvo casado con Jennifer López, con quien procreó a los mellizos Max y Emme.

En los años 90, aunque sin comprometerse, Marc Anthony tuvo una hija con la expolicía Debbie Rosado, de nombre Ariana, quien es la mayor de sus cinco hijos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/14/marc-anthony-caminando-en-la-banqueta-de-la-ciudad-b49fa953.jpg Marc Anthony llevó a Nadia Rivera a Disney para celebrar su cumpleaños. (INSTAGRAM)

En Disney World

A principios de esta semana, el artista decidió llevar a su novia a un lugar especial para celebrar su cumpleaños número 23 años.

El intérprete de "Cambio de piel" de 53 años llevó a la finalista del Miss Universo a nada más y nada menos que a Disney World.

Indica El Diario de Nueva York que la celebración arrancó este mismo lunes a bordo de un jet privado que llevó a la joven a un destino desconocido donde la esperaban algunos de sus mejores amigos y su madre, Ludy, que fueron apareciendo uno a uno cuando ella entró en la mansión que el cantante ha reservado para los próximos días.

“La mejor sorpresa posible. Gracias, mi amor. Eres el mejor”, le expresó Nadia a su pareja. “Me haces tan feliz”.

Marc fue fotografiado con un bastón como parte de la recuperación luego de la caída de las escaleras previo a un concierto en Panamá, cuyo show tuvo que ser pospuesto y él llevado de emergencia a Miami para ser atendido.

Marc Anthony es 30 años mayor que ella, pero todo indica que la diferencia de edad no es un problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/14/una-mano-muestra-un-objeto-en-la-mano-21328c31.jpg Nadia Ferreira compartió la fotografía presumiendo su compromiso. (INSTAGRAM)