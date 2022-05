Carlos Vives brinda a dominicanos una fiesta de folclore y ritmo colombiano

El astro colombiano Carlos Vives trajo su energía, alegría y amor colombiano en una noche disfrutada de principio a fin por dominicanos y extranjeros que se dieron cita la noche de este sábado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Un viaje directo y sin escalas a Colombia fue lo que significó "Después de todo Vives", el nombre de la gira que lleva al artista por varios países. Desde el acordeón de uno de sus músicos, los sombreros y las coloridas vestimentas de sus coristas, la noche musical exaltó el orgullo de sus raíces.

Vives cantó en Santo Domingo los éxitos que lo han encumbrado a lo largo de sus 40 años de trayectoria como "Carito", "La bicicleta", el hit con Shakira, y "Déjame entrar".

Además, invitó al criollo Manny Cruz al escenario para brindarle un homenaje al legendario merenguero Johnny Ventura con la canción "Buscando al Caballo".

Baile y ritmo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-3248f2c9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-3248f2c9.jpg Carlos Vives ofreció un show de dos horas. (JOSÉ JOGA)

La cumbia, el vallenato y las fusiones de rock & pop forman parte de la esencia musical de Carlos Vives. A las 10:00 de la noche apareció en escena el cantautor de 60 años con "Pa’ Mayté”, un himno de su discografía del año 1995. El aforo, que lució lleno, se convirtió de inmediato en una pista de baile llena de algarabía.

Siguió con "Déjame entrar", una canción que abrió el nuevo milenio, lanzada en 2001, en la que tocó la armónica y mantuvo una excelente conexión entre todos los miembros de la banda como si fueran (y lo son) una gran familia. Tocaban y bailaban disfrutando las canciones.

Las banderas de los colombianos se alzaron desde cualquier punto del aforo. Y las personas con ropa amarilla y sombrero típico de esa nación emulaban a los originarios de la tierra de Gabriel García Márquez.

Vives siguió con "Gota fría" y luego "La bicicleta", el hit mundial del 2016, que supera el billón de vistas en Youtube. Fue una de las canciones más coreadas y no fue para menos.

Luego, Carlos tomó su guitarra brillosa para entonar "Carito" (2001) en un inglés mal pronunciado, tal cual la canción: Carito me habla en inglés que bonito se le ve, Carito me habla en inglés que me dice yo no sé.

Pasada la primera hora y con otro cambio de camisa, más holgada, sus interpretaciones que enamoran e invitan a bailar siguieron con "No te vayas", "Besos en cualquier horario" y "Volví a nacer", de cuyo éxito se desprende el estribillo Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado...

Homenaje a Johnny Ventura

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/carlos-vives-con-un-micrófono-en-la-mano-b5fccac5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/carlos-vives-con-un-micrófono-en-la-mano-b5fccac5.jpg Carlos Vives y Manny Cruz cantaron "Buscando al Caballo". (FUENTE EXTERNA)

"Buscando al Caballo" es la canción incluida en el álbum "Cumbiana II", donde le hace un homenaje a Johnny Ventura. Fue un tema añorado por el fenecido artista, según cuenta Vives, ya que siempre que se encontraban hablaban de grabar juntos, pero su muerte dejó el proyecto inconcluso.

La viuda de don Johnny, Josefina Flores (Doña Fifa), se encontraba allí y el público le brindó un emotivo aplauso.

Manny Cruz salió al escenario para cantar el tema que fue grabado con Jandy Ventura y Milly Quezada.

Además, cantó con él "Robarte un beso", una colaboración con Sebastián Yatra.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-6c6b10ef.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-6c6b10ef.jpg Carlos Vives y sus músicos enarbolaron el orgullo colombiano. (FUENTE EXTERNA)

También interpretó "Cumbiana" como parte de sus recientes canciones. Allí habló del valor cultural del vallenato, que es similar a cómo los dominicanos ven el perico ripiao.

"A los viejitos como yo les va esto, que es como nuestro perico ripiao, no como pieza de museo sino música del futuro como han hecho ustedes con el merengue", dijo el artista luego de cantar "La tierra del olvido".

"Fruta fresca", de la producción "El amor de mi tierra" (1999) le inyectó más alegría a la función y, por supuesto, es una de sus canciones insignias.

La fusión del rock estuvo presente con "Como tú", de su disco "El rock de mi pueblo", la producción discográfica número 11 que vio la luz en 2004.

“Mi vallenato es tu perico ripiao”, exclamó un Vives sonriente ante la algarabía del público.

Colombianos presentes

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/dsc3475-2c21f284.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/dsc3475-2c21f284.jpg El Palacio de los Deportes lució lleno; había gran público colombiano. (FUENTE EXTERNA) (FUENTE EXTERNA)

Mientras cantaba, Carlos Vives veía alzada la bandera colombiana que se distinguía a lo lejos por el intenso amarillo. El artista saludó a otros parceros que usaban la camiseta de la Selección de Fútbol.

"Nosotros estamos casados con la música", dijo en otro momento de su intervención. En un video llamó a salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta y mostrando su compromiso con el medio ambiente. Ahí cantó la canción “Cumbiana”.

"Como tú" fue la parte culminante.

No dejó las nuevas colaboraciones, cantando por primera vez "Baloncito viejo", estrenado este año con su compatriota, el joven cantautor Camilo Echeverry.

Además del reciente sencillo promocional "Teke Teke", el corte con toques urbanos que está en el disco “Cumbiana II” en un junte con los Black Eye Peas y Play-N-Skillz y publicado este 12 de mayo.

“Cuando nos volvamos a encontrar” , un éxito en colaboración con el salsero Marc Anthony, marcó la despedida de Carlos Vives a las 11:53 p.m., mientras el público pedía otra y desde las pantallas salía la frase Después de todo Vives, que sirve incluso como esperanzadora y una filosofía de vida, pues fue lo vivido en el show.

El concierto fue bajo la producción del empresario artístico Eduardo Durán.