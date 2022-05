¡“Thriller” de Michael Jackson cumplirá 40 años! Los detalles de la edicion especial

El 30 de noviembre de año 1982, bajo el sello de Epic Records y producido por el gran Quincy Jones, vio la luz un álbum para la historia.

“Thriller”, del fallecido Michael Jackson, ya es un clásico de la música y en pocos meses ¡cumplirá 40 años de haber sido lanzado!

Para celebrar este hito, el equipo de marketing del artista anunció una edición especial de aniversario de dos discos del álbum para finales de año y está disponible para pre-pedido.

En la cuenta oficial de Twitter @michaeljackson se publicó la portada oficial de la edición aniversario del álbum.

Para los fanáticos que quieran ser los primeros en reservar se debe hacer por el sitio oficial Shop Michael Jackson y el acceso a las plataformas de música Amazon Music y Mofi.

¿Cuánto cuesta?

On November 30th, Michael Jackson’s “Thriller” turns 40 years old. A special 2-disc anniversary edition of the album will be released at the end of the year and is available today for pre-order. Reserve yours now: https://t.co/aenaGz7nzD pic.twitter.com/89pDDxfvze — Michael Jackson (@michaeljackson) May 16, 2022

El álbum "Thriller 40TH anniversary" en CD tiene un costo de $13.98 dólares con las nueve canciones y como bonus incluye un segundo CD con un material inédito que será revelado más adelante, en específico detalles de la era Thriller y demostraciones.

La publicación invita a experimentar el álbum más vendido del mundo con más de 100 millones en ventas.

Este trabajo discográfico quedó en la historia como el primer álbum en ser certificado triple Diamante por la RIAA.

El álbum original contenido en el Disco I presenta siete éxitos Top 10 de la lista Billboard como "Billie Jean", "Beat It" y "Thriller", canciones que ayudaron a Michael a ganar un récord de ocho premios Grammy en una noche.

Por si esto fuera poco, “Thriller” se mantuvo 37 semanas en el primer lugar. La producción completa se 'pegó', como se dice en buen dominicano.

Otros hits son: The girl is mine, Wanna Be Startin' Somethin', P.Y.T. y Human Nature.

En números

Ocho premios Grammy en una noche fue la hazaña del álbum .

El intérprete de “Beat it” tuvo 14 sencillos #1 en Billboard’s Hot 100.

El videoclip de “Billie Jean” se convirtió en el primer vídeo de un artista negro en retransmitirse por el canal MTV.

Es la única producción discográfica en la historia que comenzó y terminó el año como número uno de Billboard.

La nueva generación: Michael Jackson tiene más de 28.732,787 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música streaming Spotify.

El Videoclip

Gracias al videoclip “Thriller”, el audiovisual más largo e innovador de la época, abrió la era de los videos con coreografía. Los expertos señalan que con Michael Jackson empezó “La era del videoclip”.

El productor musical Quincy Jones, en el documental “Quincy”, Netflix (2018), dijo lo siguiente:

"En el momento en que grabábamos el videoclip de Thriller le dije a Michael: 'Será el video más revolucionario en la historia de los videos'. El single Thriller fue el primer video musical de 14 minutos del mundo. En todo el mundo lo trataron como el estreno de un largometraje. Michael salpicó al mundo tanto visual como musicalmente" Quincy Jones Productor musical “

La dupla Quincy-Michael fue mágica. El "Rey del pop" grabó con él “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982) y “Bad” (1987).

Sin lugar a dudas ha pasado el tiempo. En 40 años muchos vivieron la era de Michael, otros apenas nacieron y las generaciones siguientes se alimentaron de lo que construyó el artista en la cultura pop.

Wayback Wednesday!

Michael Jackson

Human Nature

Live at Wembley Stadium July 16, 1988.

My favorite jam by my favorite singer. Such a great performance! Thank you Toto for creating a beautiful masterpiece.

Datos biográficos

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados Unidos. Sus hermanos son Rebbie, La Toya, Janet, Jackie, Tito, Jermaine, Randy y Marlon, cuyo gemelo, Brandon, murió a poco de haber nacido.

En 1964 ingresó a la banda “The Jackson Brothers” luego llamados “The Jackson 5”. Empezó a cantar con los hermanos a los cinco años de edad.

En su última etapa, lejos del número 1 de las listas, fue acusado de abuso sexual. En el documental “Leaving Neverland”, los directores Wade Robson y James Safechuck detallan lo que consideran años de abuso sexual infantil por parte del cantante en el rancho Neverland, un hogar que compró y definió como “un sueño hecho realidad”.

Luego de esto, la familia Jackson demandó a los productores y a HBO.

Michael falleció el 25 de junio del año 2009 en los Ángeles, California. La causa fue un paro cardiorrespiratorio por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, calmantes que consumía para poder dormir.