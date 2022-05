El tema de Bad Bunny en el que canta su novia Gabriela Berlingeri

El nuevo disco del artista urbano boricua Bad Bunny, "Un Verano Sin Ti", ha logrado récords de ventas de Billboard, así como en las plataformas digitales musicales de Spotify y Apple Music.

En el disco, compuesto por 23 canciones, hay una participación inesperada, y se trata de la novia del artista, la puertorriqueña Gabriela Berlingeri.

Aunque ella no es cantante, ha llamado la atención su 'colaboración' de unos 40 segundos en la canción "El apagón".

En el tema bailable con un poco de tecno, que habla de su amor de ser de Puerto Rico a pesar de las dificultades, Gabriela entona lo siguiente:

"Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos.

Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo".

Sobre "El apagón", que tiene el coro ¡Puerto Rico es tan cabrón!, Bad Bunny quería que ella cantara y le dedicó la composición: "Este es un tema mío, de mi corazón”, dijo. "No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero", aseguró.



La modelo, quien promueve en sus redes sociales su línea de joyas "Diciembre veintinueve", como su fecha de cumpleaños, siempre está junto al "Conejo Malo" y, según puede verse, forma parte de su equipo. Ella incluso lo ha fotografiado para revistas.

Bad Bunny y Gabriela en los #Billboard2021 by me pic.twitter.com/olsdA2YJcx — Juan Hernández (@juaaaanji) September 24, 2021

Hace unos días se besó con el cantante y al actor Mario Casas como parte de la promoción del lanzamiento del nuevo disco, en donde protagonizaron algunos videos.

Mario Casas el único que besa a la novia de Bad Bunny enfrente de Bad Bunny pic.twitter.com/28uucaISlJ — Moisecito (@soymoises9) May 2, 2022

Bad Bunny y Mario Casas en un mismo lugar, ese es todo el tweet??.

¡No lo vi venir nunca, ni siquiera a 3 metros sobre el cielo!pic.twitter.com/ldQADqNExj — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) January 25, 2022

De acuerdo con medios como El Heraldo Usa, la pareja se conoció en un restaurante de Puerto Rico y comenzaron a aparecer de manera pública en 2020, derrochando amor.

Los novios han colaborado en varias canciones como "En casita", la cual, fue lanzada durante la cuarentena y ahora en este álbum volvieron a cantar juntos.

Ventas del disco

De acuerdo con los representantes de Bad Bunny en un comunicado de prensa, "Un Verano Sin Ti" debutó #1 en el listado de todos los géneros Billboard 200, haciendo historia nuevamente como el segundo disco completamente en español en liderar el tope del listado.

El otro disco fue "El Último Tour Del Mundo", también de Bad Bunny y lanzado en 2020, el cual se convirtió en el primer álbum en español en lograr dicha posición desde los comienzos del listado en 1956.

"Un Verano Sin Ti", igualmente, es el quinto disco consecutivo del artista en debutar #1 en el listado "Top Latin Albums" al igual que en el listado "Latin Rhythm Albums".

El disco vendió además 274,000 unidades, equivalentes a más de 356,55 millones de reproducciones.