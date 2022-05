¿Por qué Nacho no asistirá al concierto benéfico para Chyno Miranda?

Jeff Cárdenas, productor y dueño de Noxo Studios, responsable del concierto benéfico a favor de la salud de Chyno Miranda, reveló la razón por la que Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, no se encuentra entre la lista de artistas invitados al evento, ausencia que generó críticas contra el artista.

Se aseguró que Nacho fue una de los primeros cantantes que llamó al momento de planificar el concierto para Chyno. Sin embargo, sus compromisos laborales no le permitirían estar en Estados Unidos en esa fecha.

“Yo me comuniqué con Nacho apenas surgió la idea y le dije lo que queríamos hacer y que creemos que sería bestial que él estuviera en el evento. Pero no me pudo confirmar porque ya tenía compromisos en República Dominicana. Sin embargo, estoy en constante comunicación con él”, dijo Cárdenas.

Por su parte, Marko Música afirmó que ninguno de los artistas, músicos ni organizadores cobrará por participar en el concierto que se hará en La Scala de Brickel, incluso el lugar en el que se celebrará fue “prestado” sin costo alguno. Además, destacó que el dinero recaudado de los boletos vendidos se depositará directamente en la cuenta personal que tiene Chyno en Estados Unidos, que será manejada por la madre del intérprete de Mi niña bonita.

Después de meses de intensas especulaciones sobre su estado de salud y ubicación, el cantante Chyno reapareció el pasado jueves 19 de mayo en un video compartido en redes sociales.

En el material audiovisual, el intérprete de Andas en mi cabeza reveló que se encuentra en Caracas, Venezuela, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

“Les mando un abrazo desde Caracas, Venezuela. ¡Los quiero mucho! Estoy acá, en plena recuperación y quiero decirle a todos mis amigos y colegas que gracias por este gran concierto este próximo 8 de junio. No pueden faltar ustedes, mi gente. Voy a estar ahí de corazón y espero que todos vayan”, expresó.