Cantante y productor Tony Hasbun estrena “Ponte pa mi”

El destacado productor artístico y ahora cantante “TONYHAS” alías que llevará por nombre de ahora en lo adelante, Tony Hasbun, lanzó su primer sencillo solitario titulado “Ponte pa mi”.

La pieza fue producida por el productor musical Xtasis en THC Studios, propiedad de Hasbun, está adornada por el saoco tropical que envuelve la canción en un potente ritmo para disfrutar y bailar.

“Ponte pa mi” es la primera obra de las siete que conforman la producción del productor y artista, indica una nota de prensa.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales mientras el exponente se encuentra trabajando en la realización audiovisual.

“Gracias a Dios por la oportunidad de lanzar este proyecto en el que he estado poniendo tanto esfuerzo. Cuento con el apoyo de cada uno de los que por años han seguido mi trabajo. The Sun Shine for Everyone”, expresó Hasbun.