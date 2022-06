La banda Pink Floyd llega a TikTok y permite usar toda su música

Cada día son más los artistas y agrupaciones clásicas que se suman a las nuevas tendencias de las plataformas digitales. Esta vez es la famosa banda de rock Pink Floyd que se unió a TikTok.

La agrupación hizo su debut en la red social con la publicación de dos videos de dos grandes éxitos y ya cuenta con más de 15 mil seguidores.

El primer audiovisual muestra una pirámide giratoria musicalizada al ritmo de su canción "Breathe", mientras que el segundo clip corresponde a un video en el que suena de fondo su icónica canción “Another Brick in the Wall".

Con la llegada de Pink Floyd a TikTok, los usuarios podrán crear videos con los sonidos oficiales de la mítica banda. Podrán acceder a cada una de las canciones de los 15 álbumes de estudio de la banda de Rock.

Entre las canciones que podrás disfrutar en la plataforma están: "Money", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here", entre otras.

Además de aparecer en la TikTok Sound Library, la banda publicará regularmente contenido de videos exclusivos para esta red social.