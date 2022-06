Giras de despedidas; los artistas que han decidido decir "adiós" sobre el escenario

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció que el concierto que ofrecerá en su isla natal Puerto Rico para el 6 de enero de 2023, pondrá punto final a su gira mundial de despedida, "La última vuelta".

Tras comunicar en marzo pasado su decisión de retirarse de la música, el artista publicó las fechas de las presentaciones de su gira, entre las que se encuentra la que realizará en República Dominicanana. El concierto está pautado para el sábado 12 de noviembre en Santo Domingo. La gira también incluye países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Argentina, Perú, entre otros.

Él no ha sido el único artista que ha anunciado una gira de concierto para ponerle punto final a sus presentaciones en los escenarios. Antes lo hicieron José Luis Perales, Aventura, Bunbury, Joan Manuel Serrat, Phil Collins o Sinead O'Connor entre otros. Desde Diario Libre recordamos estas giras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/una-foto-de-daddy-yankee-josé-luis-perales-sinéad-oconnor-posando-para-una-foto-c1d83e57.jpg

En 2019 el cantante español José Luis Perales informó el retiro de los escenarios con una gira de despedida que inició en mayo del 2020 con la que recorrerió España y países de América como la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-621ba5d9.jpg

La gira "Baladas para una despedida" pisó suelo quisqueyano la noche del jueves 13 de mayo del 2020, con una total acogida en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua.

Perales agradeció el cariño y el gusto que han tendido los dominicanos por sus canciones. Al hacer su entrada el público lo recibió de pie y con una fuerte ovación y de inmediato dio inicio con el recital con éxitos como “Un velero llamado libertad “, “Me llama”, ”Sí”, ”Canción de otoño” y “El amor”, entre otras.

Con casi 50 años la banda estadounidense Kiss dirá adiós a los escenarios con la gira "The End Of The Road World Tour", que fue anunciada para el 2020, pero que por la pandemia del coronavirus se extendió al 2022.

El bajista y cofundador del grupo, Gene Simmons, explicó por qué la banda ha decidido que era hora de retirarse. "La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans", dijo a Full Metal Jackie.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-64062b39.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-64062b39.jpg

"Lo último que quieres ser es un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder", dijo aplicando un símil deportivo.

En 2021 los integrantes del grupo Aventura volvieron a decir adiós; Romeo, Henrry, Max y Lenny se presentaron en el estadio Olímpico de Santo Domingo para cerrar su gira de despedida tras un breve reencuentro.

La agrupación realizó dos presentaciones consecutivas en el Estadio Olímpico, donde su líder Romeo Santos reiteró en diferentes ocasiones que este sería el final y luego acudió a sus redes sociales para confirmarlo «aquí termina este ciclo».

Santos reconoció que cuando decidieron reencontrarse en el año 2019 no tenían pautado durar dos años. » Podemos pensar que fue por causa de la pandemia, pero tiene más sentido comprender que fue porque así lo quiso Dios».

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-tocando-instrumentos-musicales-223b185f.jpg

«Aquí termina este ciclo con mis compañeros. Con ellos empecé mi travesía musical; con ellos me convertí en el artista que ni yo mismo había imaginado», expresó Santos quien agradeció a todos «los fanáticos alrededor del mundo por su apoyo incondicional. De corazón me habría gustado llevar esta gira a nivel global, pero, lamentablemente el COVID nos cambió los planes, y hay agendas/compromisos que cumplir».

Su despedida la concluyó pidiendo apoyo para él y cada uno de sus compañeros cuando lancen algún tema o proyecto en solitario.

¿Qué motivos llevan a un artista a tomar la decisión de retirarse? No siempre son los mismos y las causas son variadas, pero siempre supone un mazazo para sus seguidores.

A veces, un anuncio de este tipo puede hacer pensar que se trata de una estrategia comercial para poder vender más discos o entradas en una gira de despedida. En ocasiones ha sucedido y luego les hemos visto volver. Pero hay motivos que llevan a que estas decisiones sean definitivas.

Problemas de salud

Phil Collins dio el pasado marzo el que se supone que iba a ser su último concierto. "Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad", decía en aquel momento encima del escenario. Un cúmulo de problemas de salud fueron mermando su capacidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/21449549438e8b13e3bf80c219ad7962-d7287acf.jpg

De acuerdo al medio "los40principales" de España, todo empezó cuando en 2009 sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en la que tocaba la batería que le llevó por primera vez al quirófano. Volvió repetir en 2015 y acabó con lesiones nerviosas.

Sumó problemas de diabetes, pancreatitis aguda, un golpe en la cabeza tras caerse que le llevó a suspender su gira en 2017. Un cúmulo de desgracias que fueron empeorando su estado físico. El que ahora le impide seguir subiéndose a un escenario. De hecho, ese supuesto último concierto después de más de 50 años pisándolos, lo tuvo que hacer sentado.

No es el único. Bunbury ha adelantado su despedida este mismo año. El pasado febrero compartió un comunicado en el que aseguraba que había tomado la decisión “muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-3ef30f1b.jpg

Un mazazo para sus fans que eran fieles a sus conciertos gira tras gira. “He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que antes era un placer y un deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento", explicaba.

No abandona la música. Seguirá grabando discos, componiendo, pintando y escribiendo libros. Su talento creativo no ha quedado comprometido, pero no volveremos a verle en un escenario.

Trágicos sucesos

Hay sucesos en la vida que nos marcan de manera definitiva. Es lo que le ha sucedido a Sinead O’Connor, otra de las que ha decidido abandonar los escenarios este año. Lo anunció tras el fallecimiento de su hijo Shane. Tenía 17 años y se escapó del centro psiquiátrico en el que estaba ingresado. Le encontraron muerto y su pérdida ha supuesto el adiós de su madre a su gran pasión.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/sinéad-oconnor-con-un-micrófono-en-la-mano-bcbd0c60.jpg

"Solo decir que las sugerencias de que habrá actuaciones este año o el próximo o alguna vez son erróneas. Nunca habrá nada sobre lo que cantar de nuevo", aseguraba en ese momento de tanto dolor para ella.

Para hacer otras cosas

Hay artistas que consideran que llega un momento en el que otras cosas se anteponen a la necesidad de subirse a los escenarios y es el caso de Joan Manuel Serrat que, tras 56 años sobre los escenarios, a finales de este año se despedirá de ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/hombre-con-barba-y-bigote-40766ca7.jpg

“Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira”, reconocía en una entrevista con El País.

Momento de disfrutar

Hay retiradas más entendibles que otras. La salud o la edad se convierten en impedimentos que hacen que un músico se vea forzado a despedirse de las giras y los conciertos. Pero hay otras razones que cuesta más asimilar. Es el caso de Daddy Yankee que con tan solo 45 años ha dicho que esto se acaba.

Ha estado 32 años recorriendo el mundo y eso le ha convertido en uno de los iconos del género y le ha dado la posibilidad de ganar el suficiente dinero como para poder retirarse y disfrutar de lo que ha conseguido.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/04/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-micrófonos-en-un-escenario-94477070.jpg

"Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada 'Legendaddy", informaba con el lanzamiento de su último disco.

Sean cuales sean los motivos lo cierto es que aunque es una lástima ver a un artista retirarse cuando lo hace encima del escenario se reafirma que nació para brillar sobr él.