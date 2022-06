Carmen Elena presentará concierto “Girando al sol” en Santo Domingo

La joven y multifacética artista dominicana Carmen Elena, reconocida por su destacado trayecto en el teatro musical en España, se prepara para presentar concierto en Hard Rock Café de Blue Mall el próximo viernes 1 de Julio.

En el show presentará canciones inéditas y algunas adaptaciones que han marcado etapas importantes de su crecimiento profesional, acompañada de una banda musical.

“No quiero que mi desarrollo en España me haga ausente ante tantas personas que me brindan su apoyo incondicional en mi República Dominicana. Con este concierto y mi proyecto en general sueño con poder conectar con muchas personas, aprender de cada artista que me acompañe", expresó.

Agregó que cantar lo que "siente mi corazón y darle voz a quien no la tiene. Llevando siempre un mensaje de igualdad, amor e inspiración”.

El concierto que lleva por título “Girando al sol”, contará con la dirección musical de Eduardo Jiménez, acompañado de excelentes músicos dominicanos, para interpretar un selecto repertorio que pondrá en escena lo mejor de Carmen Elena, refiere una nota de prensa.

Al inicio de este año estrenó “Ya te olvidé”, canción de su autoría, que tuvo el privilegio de trabajar junto a Eduardo Jiménez y el productor Les Bueno, donde expresa varios sentimientos experimentados tras una ruptura.

Las boletas para el concierto están a la venta en Uepa Tickets, tiendas CCN, Supermercados Nacional y Jumbo.

Sobre Carmen Elena Aguilera Camilo

Subió por primera vez en un escenario a los seis años. En el 2008 debutó en el Teatro Nacional formando parte del elenco del musical High School Musical On Stage, de la mano de Nuryn Sanlley. En el 2011 fue escogida para representar al país en el Talent Show "Un minuto de fama", grabado en Miami, ganando el segundo lugar.

En 2012 participó del concierto realizado por Orange dominicana "La filarmónica en jeans", junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo y bajo la dirección de Amaury Sánchez. En ese mismo año formó parte del elenco del espectáculo Donna Summer Celebration bajo la dirección del mismo director.

En el 2013 se mudo a estudiar en Málaga, allí formó parte del elenco del musical Chicago, encarnando el papel de Mama Morton. Justo antes de su graduación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, fue escogida como Swing Singer y Cover de Shenzi en el afamado musical El Rey León, el cual lleva ya 10 años en La Gran Vía de Madrid, refiere la información.

La artista aparece en las redes sociales como @carmenelenard. Ha participado en diversos programas televisivos como, Top Star 2020 y The Voice Dominicana 2021. Actualmente se encuentra trabajando música propia y a la vez desarrolla su carrera como actriz, presentándose en el Teatro Lope De Vega cada día.